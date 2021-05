En medio de una tormenta política que amenaza los debates de la reforma tributaria en el Congreso, Lisandro Junco, director de la DIAN, insiste en que la iniciativa es el camino para financiar la ambiciosa agenda social que propone el Gobierno.

A Lisandro Junco, director de la DIAN, le ha tocado apagar los incendios provocados por la reforma tributaria que ha llevado el Gobierno al Congreso.

“No les vamos a poner IVA a los alimentos”, dice en esta entrevista, en la que, además, asegura que se les está pidiendo a los empresarios solidaridad asumiendo unos costos de $860.000 millones. Explica que dentro de las exenciones tributarias, el costo de no gravar la canasta familiar en su totalidad es de $37 billones.

¿Qué maniobra de negociación tiene el Gobierno como límite de ingreso tributario durante la discusión de la reforma?

Ese punto es el quid de todo el asunto. Si queremos darles Ingreso Solidario a los menos favorecidos y ampliarlo, si queremos devolverles el IVA a los menos favorecidos, si queremos generar y mantener el empleo a través de PAEF, y súmele si queremos educación para los estratos 1, 2 y 3 para las universidades públicas, ahí están los $23,4 billones. Si me dicen “nos vamos por $15 billones”, entonces a quién vamos a recortar.

Es un momento difícil, por decir lo menos, para presentar una reforma tributaria...

Somos el primer país en proponer una ley de este tipo porque tenemos que ver a siete años. No queremos una reforma tributaria, queremos es una reforma social que ayude a generar empleo, recuperar el que se perdió y mantener el que tenemos. El presidente lo ha dicho: esta es una reforma social para las siguientes generaciones. Que hoy los estudiantes que vayan —gracias a la aprobación de la Ley de Solidaridad Sostenible— a la universidad pública con matrícula cero, en cinco años tengan la posibilidad de conseguir un trabajo porque el Estado le va a subsidiar la nómina al empresario que lo contrate. Por eso hemos dicho que es una reforma social sin precedentes.

¿Cuál es la apuesta con el IVA?

Nosotros no les vamos a poner IVA a los alimentos. Hay una falsa doctrina que nosotros le vamos a poner IVA del 5 % a la canasta familiar. Lo que vamos a hacer es una corrección que recomienda la Comisión de Expertos, constituida por mandato legislativo. Aquí viene una teoría muy colombiana: son los exentos y excluidos. Exento es que usted tiene el hecho generador; es decir, vende; tiene una base gravable (cuánto vende) y tiene un sujeto pasivo, que es a quién le vende, y un sujeto activo, a quién le paga, y una tarifa de 0 %. Eso es para ciertos productos agropecuarios. En los excluidos no hay nada de esto.

Se ha dicho que al pasar de exentos a excluidos se encarecen los precios al consumidor...

Estamos favoreciendo al consumidor. Algunos responden que les van a trasladar el costo de pasar de tarifa cero a nada a los consumidores y eso significa un 5 %. Yo me he sentado con gremios de bienes productivos exentos. Ellos tienen en su cadena de producción costos con IVA. Cuando estaba en mi tarifa de exentos, los costos de los productos con IVA los pedía a la DIAN, porque tengo una cadena de IVA del 19 %, del 5 % y es un saldo a favor en mi declaración de IVA. Con tarifa cero vendí miles de millones, pero como tengo unos costos, eso genera un saldo a favor del empresario, que hoy vale $860.000 millones. Si se pasan a excluidos no tendrían derecho a solicitar el saldo a favor y esos IVA irían como costos adquiridos en el negocio. Financieramente, el empresario asume ese costo, que es el llamado a la solidaridad a los empresarios de bienes exentos: que asuman ese costo.

¿La solidaridad que reclama de los empresarios no se vería mejor reflejada en tributos para las riquezas de los colombianos a quienes les ha ido muy bien en la pandemia?

Nuestra propuesta de solidaridad habla de la riqueza. Lo primero que hay que recordar es el impuesto solidario a la riqueza, que es para patrimonios superiores a $5.000 millones. Eso es lo que está haciendo el mundo. En ese orden, tenemos el impuesto a la riqueza temporal, el impuesto solidario a ingresos altos y el impuesto a los dividendos, que estamos subiendo la tarifa del 10 % al 15 %. Con estos tres elementos les estamos apuntando a los ingresos altos.

La comisión propuso eliminar algunos beneficios tributarios y el ministro de Hacienda anunció que se han eliminado algunos. ¿Cuánto se ahorra el país?

La Comisión de Expertos hizo una valoración de los beneficios tributarios en $69 billones: $52 billones están en IVA y de estos casi $37 billones es por no gravar la canasta familiar. Si se quiere una reforma tributaria estructural se debería gravar la canasta familiar, lo dice la Comisión de Expertos, pero recomienda que no ahora por la pandemia. Por rentas exentas, AFC, fondos de pensiones voluntarios, con todos estos mecanismos de rentas exentas estamos eliminando cerca de $2,6 billones. Si pasamos de exentos a excluidos el beneficio tributario es de $1 billón.

Usted habla de unos mitos sobre la reforma. ¿Cuáles son?

Por ejemplo, que le va a dar duro a la clase media. Nosotros tenemos una convicción y es que la clase media tiene que tributar. En Colombia hay una actitud de pensamiento y es que solo los ricos pagan impuestos y cómo son solo ellos, yo salgo y destrozo el Transmilenio y grafiteo los sitios públicos. Muchos de la clase media, que no contribuyen, entonces salen a hacer ese tipo de barbaridades. No quiero generalizar, pero quiero que les duela como nos duele a nosotros los que pagamos impuestos cuando dañan un bien público. Nuestra propuesta es que para tener estos cinco programas hay que tener ingresos y ¿cuáles son los ingresos ordinarios de un país? No son los dividendos de las empresas del Estado o las utilidades que genera el Banco de la República o la banca central; los ingresos ordinarios de cualquier Estado son los ingresos tributarios.

¿Cuánto estima la DIAN que le puede ingresar con la normalización tributaria y a cuánto ascienden esos capitales de colombianos en el exterior que no tributan?

En este momento tenemos 38.000 colombianos detectados por la DIAN y en mayo nos llega otro número de otros países. Ya no se encuentran altos capitales de US$5.000 millones. Vamos con la sexta normalización y vamos a decirles que el beneficio nuevamente, que ya se acaba este cuento y se subió la tarifa al 17 %. Hay cuentas de ahorros en varios países de $9,3 billones; si nosotros logramos que estos activos lleguen a Colombia, esperamos recaudar cerca de $800.000 millones, sin contar los datos que se conocerán en mayo.