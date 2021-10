No más reporte en centrales de riesgo, uno de los nuevos beneficios en Icetex

Quienes no tengan empleo y ganen el mínimo o menos no estarán obligados a pagar y no entrarán mora.

Los nuevos usuarios de Icetex, o quienes cuenten con un crédito y pidan cambiarse de modelo, pagarán una cuota proporcional a sus ingresos. Se trata del nuevo esquema denominado Financiación Contingente al Ingreso.

Así se dispuso luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022.

Lea más noticias de economía aquí.

“Los usuarios del Icetex harán su reembolso siempre y cuando perciban ingresos y estos sean superiores a un salario mínimo mensual legal vigente (...) Quienes no tengan empleo o perciban ingreso igual o menor a un salario mínimo no deberán realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora con su crédito”, explicó la entidad.

Adicionalmente, el modelo permite que el usuario, ”mientras se encuentre cursando sus estudios financiados, no pague su obligación. La cuota de reembolso de quien se acoja a este tipo de financiación no superará el 19 % de su ingreso mensual (...) Igualmente se realizarán recaudos hasta que se completen los pagos de los recursos entregados como apoyo para realizar los estudios, lo cual en ningún caso podrán exceder los 20 años. Si transcurrido este período no se logra el recaudo total de los recursos adeudados, la obligación se dará por terminada”.

La entidad enfatizó en que el nuevo esquema elimina conceptos como el estado de mora, la cartera castigada, la cobranza y los reportes en centrales de riesgo.

“Luego de la promulgación de la Ley de Presupuesto General de la Nación, iniciará un período de máximo seis meses para la reglamentación, por parte del Gobierno nacional, de este nuevo mecanismo de pago para las nuevas obligaciones contraídas con el ICETEX que soliciten de manera voluntaria este esquema”, explicó la entidad.