“No operamos en una burbuja”: Uber sobre los desafíos de seguridad en América Latina

Eduardo Reyes, director de comunicaciones de seguridad de Uber en Latam. Foto: Uber

La seguridad es uno de los pilares más importantes para cualquier empresa, especialmente cuando esta se dedica al transporte de personas, como Uber.

Esta compañía tecnológica llegó a Colombia en octubre de 2013, desde entonces ha operado más de 400 millones de viajes.

Uber se ha convertido en una de las compañías más influyentes en el país. A través de su plataforma ha generado ingresos para cerca de 800.000 personas y actualmente cuenta con alrededor de 80.000 arrendadores activos a nivel nacional. Colombia, además, es un mercado relevante...