¿No sabe si tiene que declarar renta? La DIAN le explica

Con la intención de brindar orientación a la ciudadanía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estará realizando una serie de transmisiones en vivo a las que las personas podrán conectarse. Foto: Cristian Garavito

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Son múltiples las preguntas que existen sobre la declaración de renta. Una de las más comunes es: ¿Este año debo declarar?

Con la intención de brindar orientación a la ciudadanía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estará realizando una serie de transmisiones en vivo a las que las personas podrán conectarse.

En total son 10, las cuales se realizarán del 17 de junio al 17 de agosto, todos los miércoles, a las tres de la tarde, a través de las redes sociales de la entidad.

El objetivo de estas, detalla la DIAN, es orientar a la ciudadanía en la presentación de la declaración de renta del año gravable 2025, cuyos vencimientos inician el 12 de agosto y finalizan el 26 de octubre.

Estas charlas estarán dirigidas por especialistas, quienes están dispuestos a resolver todas las dudas.

Prográmese

17 de junio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: Renta 2025: arranque sin enredos

Experto: Luis Felipe Guarnizo López

24 de junio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: ¿Está obligado a declarar renta? Salga de la duda aquí

Experto: Luis Felipe Guarnizo López

1 de julio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: ¿Cómo se calculan sus impuestos?

Sesión: Trabajo, Capital y Comerciantes - Sesión I

Experto: José Fernando Sierra Faria

8 de julio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: ¿Cómo se calculan sus impuestos?

Sesión: Pensiones y Dividendos - Sesión II

Experto: José Fernando Sierra Faria

15 de julio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: ¿Vendió, heredó o recibió un premio? Esto podría impactar su declaración

Experto: José Fernando Sierra Faria

22 de julio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: Facilite su declaración de renta

Complemento: Conozca más herramientas de ayuda

Experto: Víctor Alfonso García Ayola

29 de julio

Hora: 3:00 p. m.

Temática: ¿Va a declarar? Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión I

Experto: Víctor Alfonso García Ayola

5 de agosto

Hora: 3:00 p. m.

Temática: Llegó la hora de presentar su declaración: Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión II

Experto: Víctor Alfonso García Ayola

¿Cuáles son los topes de este año?

La DIAN estableció que la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2026 es de COP 52.374. Con esto presente, tenga en cuenta que estos son los márgenes establecidos por la DIAN para declarar renta:

Su patrimonio bruto con corte al 31 de diciembre del año pasado fue superior a las 4.500 UVT, es decir, COP 235.683.000.

En 2025 sus ingresos brutos superaron o fueron iguales a las 1.400 UVT, es decir, COP 73.323.600.

Sus consumos con tarjeta de crédito en 2025 fueron iguales o superiores a las 1.400 UVT, es decir, COP 73.323.600.

El valor total de sus compras y consumos en 2025 fueron iguales o superiores a los COP 1.400 UVT, es decir, COP 73.323.600.

El valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones en 2025 fueron superiores a las 1.400 UVT, es decir, COP 73.323.600.

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