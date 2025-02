“No tenemos claro el objeto de la investigación”: Naturgás sobre visitas de la SIC

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas. Foto: El Espectador - José Vargas

En las últimas semanas, el Ministerio de Minas y Energía les pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Superintendencia de Servicios Públicos investigar la situación del gas en Colombia, pues el Gobierno sostiene que hay gas local suficiente para atender la demanda. El presidente Gustavo Petro aseguró que las empresas están especulando y que han preferido importar gas caro, “porque eso eleva las tarifas de energía”. Ambas entidades han estado realizando visitas a las empresas.

En la noche del pasado miércoles 12 de febrero la Superintendencia inició su indagación en varias empresas del sector y también en Naturgás, el gremio que reúne a 29 compañías productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras. Este jueves, Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, dio detalles de la visita en entrevista con Caracol Radio.

Murgas explicó que entre el miércoles 12 de febrero a las 9:30 am y el sábado a las 2:30 am se realizó la inspección, que el gremio entregó toda la información requerida y que siguen entregando los datos adicionales que les pidió la SIC. El objeto de la inspección, asegura Murgas, fue amplio, pues la entidad buscaba información relacionada con el mercado del gas. “Durante toda la diligencia insistimos en que no conocemos los hechos objeto de investigación ni la hipótesis para poder ejercer el derecho de defensa”.

La presidenta dijo que se extrajo información de los computadores, información histórica que está en la nube y de su celular, específicamente de WhatsApp. “Revisaron conversación por conversación y extrajeron para las bases de la Superintendencia aquellas que están relacionadas con el objeto social de Naturgás, pero al no tener claridad de los hechos que eran objeto de investigación, todo lo relacionado con mi función como líder gremial fue extraída. Por tres días mi celular estuvo bajo custodia”.

El gremio dice que pidió protección a la información personal del celular de Murgas, y que la SIC hizo una extracción total, pero informó que en WhatsApp solo se extraería información relacionada con el objeto social de Naturgás.

La Procuraduría, que supervisó las visitas al gremio, estaría indagando si hubo irregularidades. Murgas dijo que la entidad estuvo presente en la última etapa de la diligencia, desde el viernes, y que dejó constancia de varios temas en un acta que se incluirá en el proceso. “La Procuraduría, en presencia nuestra, tuvo algunas preocupaciones de forma y de fondo en lo que tenía que ver con la diligencia. (...) Parte de los puntos que cuestionó la entidad fue que siendo parte de una diligencia de testimonio, interrogatorio o declaración bajo la gravedad de juramento, no se informara a las personas que eran objeto de esos interrogatorios los objetos de la investigación”.

Vale recordar que la Procuraduría también investiga a 16 funcionarios de la SIC y contratistas por presuntas irregularidades en las visitas administrativas realizadas a la Registraduría y a la Cancillería en marzo de 2024.

Murgas agregó que el gas local ya no es suficiente para atender la totalidad de la demanda en el país y que los datos que producen entidades como la ANH, el gestor del mercado y la UPME lo demuestran. “En 2025 tuvimos la obligación de sumar gas importado a las fuentes locales, de esas maneras es que estamos garantizando el suministro. En los años siguientes los faltantes se irán incrementando”.

La respuesta de la SIC

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, dijo en entrevista con este diario que la investigación arrancó el año pasado, en el marco de las actividades de monitoreo que realiza la entidad, por lo que, sostiene, ya estaban programadas desde hace tiempo y no respondieron a las declaraciones recientes del presidente Petro. “No se planificaron hace ocho días ni hace 15. Nosotros no obramos al calor de un mensaje, porque para las visitas se debe hacer un alistamiento y una indagación preliminar”.

Para este punto del proceso, explicó la superintendente, no hay agentes investigados. Las indagaciones a gremios, defiende Rusinque, no son una novedad, de hecho, en el pasado ha habido sanciones, por ejemplo, contra Acemi y Asocaña; incluso en esta administración, en el marco de la COP-16, la entidad ordenó medidas cautelares contra Cotelco.

La superintendente aseguró que la SIC “no quita celulares, no rapa computadores ni hace allanamientos”, sino que solicita “el material probatorio” y las personas indagadas lo entregan, porque no hacerlo puede implicar sanciones administrativas. “En el caso de los celulares, se solicitan cuando se considera que tienen información, no de tipo personal, sino corporativa o relacionada con los mercados que estamos investigando. El software que usamos es garante de la cadena de custodia, de la inalterabilidad de la información; todo eso queda en la huella hash, que es un instrumento que ofrece garantías de que solo accedamos a lo que tiene que ver con las conductas investigadas”, sostuvo.

¿Qué pasará con el precio del gas en Colombia?

Vanti, empresa que presta el servicio de distribución y comercialización en 105 municipios, incluyendo Bogotá, advirtió la semana pasada que, por la necesidad de importar gas, las facturas subirán hasta un 36 % en diferentes zonas del país desde febrero. Es decir, una familia que pagaba $20.000, pagaría más de $27.000. Algunos expertos señalan que en realidad ya ha habido aumentos.

La explicación de las empresas es que aunque solo se está importando el 4 % de la demanda, los costos aumentan considerablemente por el precio de la molécula y el transporte. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, estima (cifras que también confirmó a este diario una empresa del sector) que por cada millón de BTU, en promedio, se pagaban US$6, mientras que el precio del importado está entre US$16 y US$18. Según datos públicos en la página web de la Bolsa Mercantil de Colombia, que es el gestor del mercado de gas natural, el precio promedio de todos los contratos de importación vigentes para febrero es de US$17,89.

Sobre el futuro de las facturas, la presidenta del gremio dijo que en la medida en que se siga sumando gas importado a las fuentes locales, el país dependerá de los precios que impongan otros países.

Murgas señaló que la opción más clara para que Colombia vuelva a ser autosuficiente es el gas del pozo Sirius, pero este entraría al mercado hasta 2029. De ahí que el gremio sostiene que es necesario tratar de adelantar el proyecto tanto como sea posible.

