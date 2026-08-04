Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No veo riesgo de apagón por El Niño, pero preocupan las tarifas”: Superservicios

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos saliente, sostiene que la regulación en materia de energía y gas no beneficia a los usuarios y que el próximo Gobierno tiene todos los insumos para hacer ajustes. En entrevista con El Espectador, habló sobre la intervención de Air-e, las investigaciones en el mercado del gas y la situación de Canacol.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
04 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Felipe Durán es superintendente de Servicios Públicos desde septiembre de 2025.
Felipe Durán es superintendente de Servicios Públicos desde septiembre de 2025.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los últimos cuatro años estuvieron marcados por intensos debates en torno a los sectores de energía y gas en Colombia. La intervención de Air-e en septiembre de 2024, los desencuentros entre el Gobierno de Gustavo Petro y las empresas, el abastecimiento de gas y la preparación del sistema eléctrico frente al fenómeno de El Niño marcaron la agenda. En entrevista con El Espectador, Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos saliente, habló del panorama del sector.

¿Cuál es el balance que hace la Superintendencia de la...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Superintendencia de Servicios Públicos

Economía

Tarifas de energía

Gas

Air-e

El Niño

Fenómeno de El Niño

PremiumEE

Felipe Durán

Superservicios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.