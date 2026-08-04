“No veo riesgo de apagón por El Niño, pero preocupan las tarifas”: Superservicios

Felipe Durán es superintendente de Servicios Públicos desde septiembre de 2025. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los últimos cuatro años estuvieron marcados por intensos debates en torno a los sectores de energía y gas en Colombia. La intervención de Air-e en septiembre de 2024, los desencuentros entre el Gobierno de Gustavo Petro y las empresas, el abastecimiento de gas y la preparación del sistema eléctrico frente al fenómeno de El Niño marcaron la agenda. En entrevista con El Espectador, Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos saliente, habló del panorama del sector.

¿Cuál es el balance que hace la Superintendencia de la...