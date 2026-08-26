Estos son los últimos nombramientos del Gobierno en los sectores financiero y empresarial

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Imagen de referencia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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En las últimas horas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha publicado una serie de decretos con los nombramientos para algunos cargos en los sectores financiero y empresarial.

Entre ellos están los superintendentes Financiero, de Sociedades y Solidaria; representantes en Colpensiones; presidentes de Fiduprevisora, Banco Agrario; director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el viceministro de Turismo.

¿Quiénes llegan a los cargos en el Gobierno?

En la Superintendencia Financiera fue nombrado Pablo Andrés Rivas Herazo en reemplazo del que hasta ahora era el superintendente, César Atilio Ferrari. El cambio fue establecido por el Decreto 1292.

Para cerrar el bloque de las superintendencias, el Decreto 1291 le pone fin al encargo que tenía en la entidad Diana Milena Contreras León y nombra en propiedad a Karen Patricia Hernández Blanquicett en el empleo.

A la Superintendencia de Sociedades llega Julia Eva Pretel Vargas en reemplazo de Nini Johanna Castañeda, mediante el Decreto 1282.

Un funcionario de la misma entidad recibió el encargo de la presidencia en la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora). Se trata de Andrés Mauricio Cervantes Díaz, quien se desempeña como jefe de Oficina Asesora Jurídica. Así lo definió el gobierno en el Decreto 1288.

Por el mismo lado de los presidentes de las entidades financieras, llega al Banco Agrario Arturo Adolfo Dajud Durán mediante un encargo interinstitucional, pues es el actual viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. El encargo quedó establecido en el Decreto 1287, el mismo en el que se le acepta la renuncia a Hernando Chica.

De regreso a los nombramientos, Martha Luz Reyes Ferro fue puesta en el cargo de directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a través del Decreto 1290.

En el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue nombrado Julián Felipe Franco Restrepo. Y se le aceptó la renuncia a Juan Sebastián Sánchez Dederle, a través del Decreto 1284.

Finalmente, el Decreto 1306 designó a dos representantes en Colpensiones. Se trata de Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolas Farfán Namen, quienes serán representante del presidente de la República en la Junta Directiva de la entidad.

Todos los nombramientos mencionados rigen a partir de la fecha de publicación de los decretos, que son de entre el 24 y 25 de agosto de 2026.

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