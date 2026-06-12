Nuevas sanciones aduaneras de la DIAN: así cambian multas y la lucha contra el contrabando

Puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Imagen de referencia. Foto: EFE - Mario Caicedo

Se suele decir que errar es de humanos, pero hay errores y también hay fraudes. No es lo mismo equivocarse que engañar; ni tampoco la buena fe se parece al dolo. Esa distinción es, precisamente, el espíritu de una reforma aduanera que el Congreso aprobó esta semana y que cambia de fondo las reglas del comercio exterior colombiano (tanto para exportadores como para importadores) y, de paso, la manera en que el Estado combate el contrabando.

El miércoles 10 de junio, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron de forma simultánea el nuevo...