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Nuevas sanciones aduaneras de la DIAN: así cambian multas y la lucha contra el contrabando

Hasta ahora, le podía caer la misma sanción a quien tenía un error de digitación en una declaración de importación y a quien pasaba mercancía de contrabando. El nuevo régimen sancionatorio aduanero, aprobado esta semana en el Congreso, apuesta a que la DIAN persiga a contrabandistas, no errores en formularios.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
12 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Imagen de referencia.
Puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Imagen de referencia.
Foto: EFE - Mario Caicedo

Se suele decir que errar es de humanos, pero hay errores y también hay fraudes. No es lo mismo equivocarse que engañar; ni tampoco la buena fe se parece al dolo. Esa distinción es, precisamente, el espíritu de una reforma aduanera que el Congreso aprobó esta semana y que cambia de fondo las reglas del comercio exterior colombiano (tanto para exportadores como para importadores) y, de paso, la manera en que el Estado combate el contrabando.

El miércoles 10 de junio, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron de forma simultánea el nuevo...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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