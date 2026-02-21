Publicidad

Nuevo decreto del salario mínimo: ¿desobediencia o corrección?

Mientras el Gobierno defiende que el aumento del 23,7 % tiene sustento técnico y jurídico, algunos expertos aseguran que no cumple los parámetros legales. La decisión del Consejo de Estado en los próximos días será clave.

Diego Ojeda
21 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Los ministros de Hacienda y Trabajo expidieron un decreto transitorio, como lo ordenó el Consejo de Estado.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Sigue sin ser claro lo que pasará con el salario mínimo en 2026. Recientemente el Gobierno de Gustavo Petro expidió, como se lo había ordenado hace ocho días el Consejo de Estado, un nuevo decreto (transitorio) con el incremento.

La noticia es que no hubo cambios en la apuesta. De momento, las cosas siguen igual para quienes devengan ingresos atados al salario mínimo, así como para el resto de cobros que están indexados a este valor.

Esta decisión ya se anticipaba. El lunes, los ministros de Hacienda y de Trabajo se reunieron con gremios y...

Amadeo Cerón(82125)Hace 7 minutos
En concreto en el decreto predominó el concepto del salario mínimo vital móvil.
