Nuevo decreto laboral genera tensiones entre gremios y empresarios

La norma ahora permite que los sindicatos negocien con gremios empresariales y establezcan acuerdos que impacten a todo un sector de la economía. Expertos en derecho advierten posibles demandas ante el Consejo de Estado.

Diego Ojeda
11 de marzo de 2026 - 06:06 p. m.
Cifras manejadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) muestran que hoy en Colombia hay una proliferación de organizaciones sindicales pequeñas, pues se estima que existen más de 3.500 con menos de 100 afiliados. Este decreto combatiría dicho fenómeno.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la intención por fortalecer el papel del sindicalismo en el país ha sido evidente. Esto, por ejemplo, quedó reflejado en los primeros borradores de la reforma laboral, que incluían un capítulo completo dedicado a estas organizaciones.

Sin embargo, las propuestas generaron críticas desde sectores de la oposición. Algunos congresistas, entre ellos el representante a la Cámara Andrés Forero, advirtieron que estas medidas podrían otorgar un poder excesivo a las centrales obreras y así...

