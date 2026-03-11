Nuevo decreto laboral genera tensiones entre gremios y empresarios

Cifras manejadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) muestran que hoy en Colombia hay una proliferación de organizaciones sindicales pequeñas, pues se estima que existen más de 3.500 con menos de 100 afiliados. Este decreto combatiría dicho fenómeno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la intención por fortalecer el papel del sindicalismo en el país ha sido evidente. Esto, por ejemplo, quedó reflejado en los primeros borradores de la reforma laboral, que incluían un capítulo completo dedicado a estas organizaciones.

Sin embargo, las propuestas generaron críticas desde sectores de la oposición. Algunos congresistas, entre ellos el representante a la Cámara Andrés Forero, advirtieron que estas medidas podrían otorgar un poder excesivo a las centrales obreras y así...