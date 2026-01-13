Rentas vitalicias y seguro previsional: estos son los efectos del nuevo decreto de pensiones

Con el aumento en el salario mínimo y el nuevo decreto, las rentas vitalicias subirán más de COP 100 millones. Foto: Cristian Garavito - El Espectador

El 31 de diciembre, mientras los colombianos alistaban las uvas para pedir sus deseos, el gobierno de Gustavo Petro publicó una medida que tendrá efectos para las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia en los fondos privados.

El engranaje del sistema pensional está lleno de complejidades, y este sin duda es un tema técnico, pero no por eso menos importante: puede afectar a los afiliados y las cuentas del Estado a largo plazo. Aquí le explicamos qué cambia con el nuevo decreto que modificó el mecanismo de cobertura de deslizamiento del...