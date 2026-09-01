Alberto Esmeral es el nuevo director de la Upra

Alberto José Esmeral, nuevo director de la Upra, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Foto: UPRA

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La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), una de las entidades que orienta técnicamente las decisiones sobre el uso del suelo rural y la actividad agropecuaria, tiene nuevo director general.

Alberto José Esmeral Ramírez asumió la dirección de la entidad en un acto encabezado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, según informó la UPRA este 31 de agosto.

La importancia del cargo está en las funciones de la entidad. La Upra produce información y lineamientos para la planificación del territorio rural y el uso del suelo destinado a actividades agropecuarias. Su trabajo sirve como soporte técnico para decisiones relacionadas con la organización productiva del campo, la tierra y el desarrollo rural.

Esmeral Ramírez es abogado, magíster en Derecho y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Es oriundo de Valledupar y su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público. Trabajó en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“Vamos a reorganizar muchos temas pendientes y, sobre todo, elevaremos la imagen pública de la entidad”, afirmó Esmeral Ramírez, en su primera intervención.

La Upra es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entre sus funciones está la generación de información y criterios técnicos para orientar el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y el uso eficiente del suelo agropecuario.

Aunque la entidad no define por sí sola la política agraria ni ejecuta directamente los programas del sector, sus estudios y lineamientos son uno de los insumos técnicos utilizados para la toma de decisiones sobre la transformación y planificación del campo.

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