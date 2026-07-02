Nuevo festivo obliga a la DIAN a modificar los vencimientos tributarios de julio

La DIAN hace un llamado a los contribuyentes a revisar las nuevas fechas y cumplir con sus obligaciones. Foto: Cristian Gara

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En 2026, Colombia estrena un nuevo día festivo el lunes 13 de julio, en conmemoración del Día Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Aunque la fecha oficial establecida por la Ley 2578 de 2026 es el 9 de julio, el descanso se traslada al lunes siguiente por la Ley Emiliani, creando así un nuevo puente festivo.

Esto tiene diversas implicaciones, entre ellas ajustes en el calendario tributario. Recientemente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó las nuevas fechas que los contribuyentes deben tener presentes tras este cambio.

La DIAN aclara que las obligaciones que se ven comprometidas por este cambio son: el impuesto nacional al consumo, la segunda cuota del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, la presentación y pago del anticipo del Régimen Simple de Tributación, el IVA bimestral y la retención en la fuente.

Cada una de estas deberán cumplirse en las siguientes fechas, de acuerdo con el último dígito del NIT:

NIT 1: 9 de julio

NIT 2: 10 de julio

NIT 3: 14 de julio

NIT 4: 15 de julio

NIT 5: 16 de julio

NIT 6: 17 de julio

NIT 7: 21 de julio

NIT 8: 22 de julio

NIT 9: 23 de julio

NIT 0: 24 de julio

“Los responsables de los impuestos: bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, gasolina y ACPM, carbono, IVA para prestadores de servicios desde el exterior y personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa (PES), deben cumplir con estas obligaciones a más tardar el próximo 15 de julio, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT)”, detalló la DIAN.

La dirección hizo un llamado a los contribuyentes a verificar de manera oportuna las nuevas fechas. También resaltó que los demás plazos establecidos en el calendario tributario se mantienen vigentes y sin modificaciones.

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