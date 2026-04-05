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Nuevo impuesto al patrimonio 2026: estas son las empresas que lo deben pagar, ¿cuánto es?

El cobro, creado por el Gobierno en medio de la emergencia económica, alcanza a empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT. La tarifa varía según la actividad económica.

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Redacción Economía
05 de abril de 2026 - 03:00 p. m.
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Desde el pasado 1 de abril, miles de empresas en Colombia empezaron a responder por el nuevo impuesto al patrimonio para 2026. La medida, creada por decreto en medio de la emergencia económica, recae sobre el patrimonio líquido y amplió el grupo de compañías obligadas a pagar.

¿A qué empresas aplica?

La obligación aplica para las empresas cuyo patrimonio líquido, con corte al 1 de marzo de 2026, supere las 200.000 UVT, es decir, algo más de $10.478 millones.

Según el decreto, deben pagarlo las sociedades y entidades nacionales, así como los establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades extranjeras en el país, siempre que superen el umbral de patrimonio líquido fijado para 2026.

¿De cuánto es el impuesto?

Para la mayoría de contribuyentes, la tarifa es de 0,5 % sobre la base gravable. Pero en algunos sectores el cobro es más alto: sube a 1,6 % para compañías del sector financiero, minero-energético, aseguradoras, reaseguradoras, sociedades comisionistas, bolsas de bienes y proveedores de infraestructura del mercado de valores. Esa misma tarifa aplica para empresas dedicadas a la extracción de carbón.

¿Qué es el patrimonio líquido?

María Fernanda Bustos, directora (e) de Contaduría Pública de UNIAGRARIA, explicó que la base gravable “se calcula a partir del patrimonio líquido, es decir, el resultado de restar a los bienes y derechos las deudas o pasivos del contribuyente”.

¿Qué pasa si se paga mal el impuesto?

“Un pago incorrecto puede derivar en sanción por inexactitud. En estos casos, es necesario corregir la declaración, asumir los intereses de mora y atender eventuales requerimientos de la DIAN”, advirtió Bustos.

Con esta medida, el Gobierno proyecta recaudar cerca de $8 billones para el Presupuesto General de la Nación. Pero el cobro ha abierto la discusión sobre su efecto en la liquidez de las empresas.

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Por Redacción Economía

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