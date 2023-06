Nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural: ¿quién es Luis Alberto Higuera?

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura (izquierda) y Luis Alberto Higuera, nuevo presidente de la ADR (derecha). Foto: Cortesía

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le dio la bienvenida al nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Luis Alberto Higuera, un abogado boyacense que ha trabajado con comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

Actualmente, se desempeña como director Técnico de la Agencia Nacional de Tierras. Su misión principal será dedicarse a la comercialización, conectarse con los productores y promover que se agroindustrialicen para que generen valor agregado. Se trata de una agencia en el campo, en el terreno, no internacional o contractual.

Según Mojica, los tres pilares para lograrlo son:

Establecer un contacto cercano con los campesinos para fortalecer su asociatividad y sus cadenas comerciales. Tecnificar el campo para que los productores tengan mejores ganancias y los compradores, precios más justos. Reformar el manejo del agua, con soluciones que garanticen la democratización del recurso hídrico.

La ministra enfatizó en que el reto que asume el nuevo presidente no es de menores dimensiones, pues la ADR, pese a que debía haber sido una de las principales entidades en la implementación del Acuerdo de Paz, ha sido descuidada en años anteriores. Para 2020 no ejecutó más de la mitad de su presupuesto, en 2021 tuvo sin ejecutar el 70 % y para 2022 tiene más del 80 % guardado. La funcionaria considera que la entidad debe tomar un nuevo rumbo.

“Hoy estamos consolidando ese compromiso real de trabajar por el campesinado; es una construcción de paz desde el territorio. Me comprometo con los campesinos, con la mujer rural, con los afros, con los nadies para trabajar por ustedes, porque si no trabajamos en esta fase no vamos a consolidar la paz de los territorios”, expresó Higuera.

¿Quién es Luis Alberto Higuera?

El nuevo presidente de la ADR es especialista y máster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Bogotá, vicerrector de la Universidad Pedagógica, contralor delegado del agro y abogado litigante.

Además, trabajó junto a la jefe de la cartera de Agricultura, Jhenifer Mojica, en el equipo de empalme y en la redacción del programa agropecuario del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El nuevo líder de la entidad concluyó que su propósito será agilizar los procesos para potenciar la ejecución de las iniciativas productivas.

“No nos enredemos con burocracias y no compliquemos a los campesinos con procesos. Yo tengo la fuerza y el amor que me sobra por el campesinado y estoy dispuesto a jugármela toda por este país para que construyamos una nueva agencia enfocada en la ejecución y lograr que resultados reales lleguen al campesinado”, dijo.

