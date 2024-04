Nuevo sistema de salud para maestros: los llamados de Contraloría a Fiduprevisora

Carlos Mario Zuluaga Pardo, contralor en funciones. Foto: Contraloría

Este 1.º de mayo a los más de 800 mil profesores pasarán al nuevo modelo de salud que atenderá a los maestros del Magisterio, incluidos los de Fecode (mayor sindicato de docentes del país).

La Fiduprevisora, fiduciaria mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, a través del FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) manejarán la dirección y operación del sistema de salud para los maestros, maestras y sus beneficiarios.

El Consejo Directivo del FOMAG está integrado por los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, Fecode y Fiduprevisora S.A.

Frente a este cambio, la Contraloría hizo un llamado a que se revise la manera en que se prorrogan los contratos en las zonales que tiene el país para atender a los integrantes del Magisterio.

“Se hace necesario determinar si el modelo que se va a poner en funcionamiento tiene todas las condiciones dadas para evitar dificultades en la prestación de servicio”, resaltó al vicecontralor en funciones de contralor General, Carlos Mario Zuluaga.

El contralor destacó que debe haber una identificación de las IPS y afiliados que pueden atender para que el giro directo garantice la prestación del servicio y que la Fiduprevisora tenga las condiciones administrativas para atender las solicitudes y peticiones que pongan en peligro la prestación del servicio de salud.

Deben “evaluar si es necesario que mientras se da el acondicionamiento administrativo de la Fiduprevisora, se establezca una prórroga de los contratos de tal manera que garantice la prestación del servicio y adecuado funcionamiento del nuevo modelo”, añadió Zuluaga.

Entre los principales cambios que incorpora el modelo está la eliminación de la intermediación, mayor cobertura y flexibilidad en la prestación del servicio e integrar el sistema de salud y seguridad en el trabajo. La transición hacia el nuevo modelo de atención en salud para los docentes se hará de manera progresiva para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

¿Quién hará la auditoría?

Al respecto Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, aseguró que ya empezaron la campaña de difusión y han desplegado los directorios para informarle a los profesores cuáles son las redes a las que pueden acceder desde mañana.

Sin embargo, Marín reconoció que “esto va a contar con una auditoría de concurrencia, de calidad y de cuentas médicas, eso no cambió. Lo tienen que hacer empresas seleccionadas por convocatoria”, le dijo a W Radio.

“Más de 2 o 3 potenciales proveedores de auditoría se presentaron, la verdad es que en este momento todo el grupo de contratación está enfocado en darle los procesos de transparencia”, detalló y añadió que será seleccionado “hoy al medio día”.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello considera que el cambio de modelo se ha hecho de manera improvisada.

“Hemos encontrado muchos elementos que nos permite afirmar que está en riesgo la salud de los maestros, creemos que hay mucha improvisación. La Fiduprevisora no tiene la capacidad y estructura todavía para el nuevo modelo que están implementando, no hemos visto la garantía para los servicios y no sabemos cómo comenzará a operar en mayo”, afirmó la procuradora en W radio.

