Nvidia amplía su negocio de chips con la licencia de tecnología de Groq

Los chips de baja latencia de Groq son extremadamente sensibles a las entradas y añadirán nuevas capacidades a los productos de Nvidia. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nvidia Corp. acordó un acuerdo de licencia con la startup de inteligencia artificial Groq, lo que aumenta sus inversiones en empresas relacionadas con el auge de la IA y le otorga el derecho a añadir un nuevo tipo de tecnología a sus productos

La empresa más grande del mundo que cotiza en bolsa ha pagado por el derecho a usar la tecnología de Groq e integrará el diseño de sus chips en futuros productos. Algunos ejecutivos de la startup dejarán la empresa para unirse a Nvidia y contribuir a este esfuerzo, según informaron las compañías. Groq continuará como empresa independiente con un nuevo director ejecutivo, según anunció el miércoles en una publicación en su sitio web.

La tecnología de Nvidia ya domina los centros de datos, que son el núcleo del auge del gasto en nueva computación necesaria para el software y los servicios de IA. La popularidad de sus ofertas actuales ha convertido a Nvidia, con diferencia, en la empresa más rica de la industria de los chips, y la empresa ha anunciado que utilizará parte de ese dinero para impulsar la adopción de la IA en la economía.

Groq se encuentra entre las startups y empresas como Google de Alphabet Inc. que desarrollan sus propios chips de IA para competir con Nvidia. La startup, fundada en 2016, recaudó 750 millones de dólares en septiembre, con una valoración posterior a la financiación de 6.900 millones de dólares. En ese momento, Groq anunció que utilizaría los fondos para ampliar la capacidad de sus centros de datos. Su negocio de centros de datos, que ofrece computación externalizada, continuará, según informó la compañía en la publicación.

Jonathan Ross, director ejecutivo de Groq, es un exejecutivo de chips de Google que ayudó a fundar la Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU) de la compañía, que impulsa las cargas de trabajo de IA. Como parte del acuerdo, él y otros altos ejecutivos se unirán a Nvidia “para ayudar a impulsar y escalar la tecnología licenciada”, declaró Groq en el comunicado.

No se dieron a conocer detalles financieros.

Los chips de baja latencia de Groq son extremadamente sensibles a las entradas y añadirán nuevas capacidades a los productos de Nvidia, abriendo nuevas áreas de mercado, según Nvidia. Bajo el liderazgo de su director ejecutivo, Jensen Huang, el fabricante de chips ha incorporado una gran variedad de nuevas ofertas destinadas a consolidar su posición y acmn erar el ritmo al que las empresas encuentran uso para el software de IA. La compañía ahora vende redes, software y servicios, además de computadoras completas.

El acuerdo de licencia es similar en algunos aspectos a una asociación que Meta Platforms Inc. alcanzó con la startup de etiquetado de datos Scale AI, en la que la gran empresa tecnológica hizo una inversión considerable en la empresa más pequeña, licenció la tecnología y contrató a su director ejecutivo.

Nvidia ha estado invirtiendo en empresas de todo el ecosistema de infraestructura de IA y busca mantener una amplia ventaja en el mercado de la inferencia, es decir, la ejecución de modelos una vez desarrollados. La dirección de la compañía ya ha comprometido miles de millones de dólares a una amplia variedad de proyectos que, según cree, impulsarán la industria de la IA en general. Nvidia acordó invertir hasta 100 000 millones de dólares en OpenAI e incluso ha adquirido una participación en su antiguo rival, Intel Corp.

Al incorporar un nuevo tipo de diseño a sus productos, Nvidia demuestra su disposición a ser flexible y añadir nuevas capacidades. Este enfoque probablemente busca mantener a sus principales clientes y nuevos usuarios centrados en su tecnología, en un momento en que las iniciativas internas de Google, Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. cobran impulso a medida que la industria se apresura a instalar la mayor capacidad informática posible.m,-.m,mygtq qwgjk[**[Ñ¨gfhg

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.