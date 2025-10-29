Nvidia es la primera en superar los USD 5 billones en capitalización bursátil

Los chips de Nvidia no se venden actualmente a China debido a una combinación de prohibiciones del gobierno chino. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en 210,90 dólares (+4,91 %), con lo que superaba la barrera de los 5 billones de dólares.

Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.

Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.

El aumento en el precio de las acciones de Nvidia se debe a ventas continuas y sólidas, una serie de nuevos acuerdos -incluyendo una asociación con Nokia anunciada el martes- así como a las expectativas de que la compañía podría recuperar el acceso a China.

La empresa está “muy por delante de cualquier competidor que tiene dificultad para alcanzarla en el mundo en el que vive Nvidia”, dijo a la AFP Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

“Aunque resulta casi inconcebible pensar en que una compañía alcance este hito, se trata de una empresa con tantas eficiencias operativas que parece anunciar acuerdos masivos a diario o semanalmente”, agregó.

Se espera que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, visite Corea del Sur esta semana. Allí mantendrá reuniones al margen a la cumbre de la APEC, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, y donde se esperan discusiones sobre temas relacionados con la inteligencia artificial.

Los chips de Nvidia no se venden actualmente a China debido a una combinación de prohibiciones del gobierno chino, preocupaciones de seguridad nacional, y tensiones comerciales en curso entre Washington y Pekín.

La administración Trump prefiere un enfoque más matizado en relación a la venta de chips de IA a Pekín, pero enfrenta un profundo escepticismo por parte de los sectores más críticos a China en todo el espectro político de Estados Unidos, quienes defienden prohibiciones más estrictas sobre la tecnología de IA.

Nvidia anunció una serie de asociaciones en las últimas semanas, incluyendo su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI en los próximos años.

También dijo que invertiría 5.000 millones de dólares en su rival en aprietos, Intel, en respuesta al deseo del gobierno de Trump de impulsar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.