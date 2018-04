NYSE acuerda adquirir la Bolsa de Valores de Chicago

Bloomberg.

El proceso de venta de dos años de la Bolsa de Valores de Chicago finalmente está llegando a su fin. La empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), Intercontinental Exchange Inc. (ICE), acordó adquirir al pequeño operador del mercado de 136 años de antigüedad por un monto no revelado, según un comunicado del jueves.

El acuerdo se concreta luego de un extenso calvario de venta que incluyó un acuerdo de adquisición de otro grupo de compradores, un conjunto en gran parte desconocido de compañías lideradas por un conglomerado chino, que los reguladores de Estados Unidos rechazaron este año.

La toma de control de ICE plantea la pregunta de por qué un gigante se molestaría por comprar una compañía que es solo un operador secundario en el mercado bursátil de EE.UU. La Bolsa de Valores de Chicago maneja menos del 1 % del volumen de acciones de EE.UU., mientras que más de una quinta parte tiene lugar en las tres bolsas de NYSE.

Si bien NYSE no está captando una cantidad significativa de negocios, obtiene otra licencia para operar un mercado de valores. Estas pueden adquirirse pasando por un largo proceso de aprobación en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) o encargándose de un mercado existente.

NYSE y sus rivales Nasdaq Inc. y Cboe Global Markets Inc. han acumulado estas licencias en los últimos años, en parte porque cada una les otorga un voto más para decidir el destino de partes importantes de la infraestructura del mercado, incluidas las lucrativas fuentes de datos sin las cuales los operadores no pueden funcionar.

Criptoespeculación

NYSE también podría experimentar en cualquier mercado que establezca. Después de que fracasó el anterior proceso de venta de la Bolsa de Valores de Chicago, algunos especularon que una compañía de criptomonedas podría intentar comprarla, dado que la SEC quiere cambiar algunas transacciones de fichas digitales hacia mercados regulados. En 2015, NYSE compró una participación en Coinbase, una de las mayores bolsas de criptomonedas.

La semana pasada, personas con conocimiento del proceso dijeron que ICE probablemente pagaría entre US$50 millones y US$100 millones por la bolsa. ICE señaló el jueves que el "impacto financiero del acuerdo no será significativo". El acuerdo anterior de la Bolsa de Valores de Chicago con el consorcio liderado por China estaba valorado en alrededor de US$20 millones.