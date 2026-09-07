Ofrecen 100.000 plazas gratuitas para estudiar IA, datos y liderazgo

Los beneficiarios podrán tomar tantos cursos como deseen. Foto: Cortesía

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El mercado laboral está registrando importantes transformaciones por las oportunidades y desafíos que plantean las nuevas tecnologías. Según el Foro Económico Mundial, la brecha de competencias sigue siendo el principal obstáculo para la transformación empresarial.

En su estudio, el 63 % de los empleadores ve en esto una barrera fundamental para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo. En este marco, actualizar las competencias y habilidades resulta relevante.

“Si bien se prevé que las habilidades tecnológicas en IA, macrodatos, redes y ciberseguridad experimenten el mayor crecimiento en la demanda, las habilidades humanas como el pensamiento analítico, las habilidades cognitivas, la resiliencia, el liderazgo y la colaboración seguirán siendo fundamentales. Muchos empleos en auge requerirán cada vez más una combinación de ambos conjuntos de habilidades”, detalla el Banco Mundial.

En este contexto, el Banco Santander y Coursera lanzaron 100.000 plazas de formación gratuita en inteligencia artificial, datos o liderazgo. Los beneficiarios de este programa tendrán acceso a 80 cursos online y certificados durante 12 meses.

“El programa facilita el acceso a formación flexible y de calidad para mejorar la empleabilidad en un contexto de creciente demanda de competencias digitales y profesionales”, detallaron.

Esta oferta académica está disponible para cualquier persona que sea mayor de 18 años, sin que sea requisito ser cliente del banco o contar con titulación universitaria. Cada uno de estos cursos se pueden solicitar en la plataforma de Santander Open Academy.

No existe un límite de cursos a tomar por beneficiario. Durante los doce meses de vigencia que tiene el programa, los beneficiarios podrán realizar tantos cursos paneles como deseen y adaptar el aprendizaje a sus necesidades y disponibilidad.

“En un entorno laboral que evoluciona constantemente, el aprendizaje continuo es clave para que las personas puedan desarrollar nuevas habilidades y adaptarse a las oportunidades del futuro”, afirmó Anthony Salcito, VP y General Manager de Enterprise para Coursera.

Por su parte, la directora global de Programas y Contenidos de Santander Universidades, Banco Santander, Victoria Zuasti, detalla que el 81 % de las personas siente la necesidad de seguir ampliando sus competencias, pero el coste y la falta de tiempo siguen siendo los principales frenos.

“Si queremos que el aprendizaje continuo deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad, tenemos que eliminar esas barreras y ese es el objetivo de iniciativas como esta con Coursera”, concluyó.

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