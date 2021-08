¡Ojo! Así usan la devolución del IVA para estafar a supuestos beneficiarios

En la tarde del miércoles 25 de agosto, Isabel Ramírez recibió una llamada de un supuesto asesor del Banco Davivienda notificándole sobre una devolución del IVA que le iban a realizar correspondiente a agosto y septiembre de 2020.

En la llamada, el “asesor” le decía que el reembolso del dinero que le haría el banco era por decisión del Gobierno, le pedía que ingresara desde el celular a la aplicación de la entidad financiera para que luego le llegara un “mensaje de texto con un código de referencia”, cuenta Ramírez.

“Efectivamente, me llegó el código y con ese hicieron toda la operación, en ningún momento les di claves o datos personales porque ellos ya tenían mi información. Sabían mi número de cuenta, mi fecha de nacimiento, mi número de cédula, el día que me pagaban, todo”, dice Ramírez, quien agrega que al entrar a la app, el asesor le pidió el código y le dijo que ese número representa el valor de la devolución del IVA de 2020.

Además, en otro mensaje le enviaron el supuesto monto de la devolución del IVA correspondiente a lo corrido de 2021. “Cuando me llega el mensaje de texto para 2021, el banco me notifica el retiro del valor del supuesto IVA que me iban a devolver y me doy cuenta que se trata de una estafa”.

Según cuenta Ramírez, tras darse cuenta cuestionó al “asesor” y le dijo que “estoy viendo reflejado en mi cuenta que me sacaron el dinero, la persona me pide que no cuelgue porque estaría poniendo en peligro su puesto de trabajo”.

La joven llamó al banco, notificó sobre la estafa y le dieron un número de reclamación en el que le darán respuesta el 9 de septiembre. Ramírez contó su historia para evitar que le suceda a más personas, pues cree que se trata de organización criminal.

Ante la denuncia, Davivienda aseguró que trabaja “permanentemente por la confianza, bienestar y seguridad de cada uno de sus clientes. Ante cualquier situación que perjudique a alguno de sus ahorradores, los equipos de Riesgo, Servicio y Tecnología realizan a profundidad las investigaciones y análisis que sean pertinentes para esclarecer y generar una respuesta a los clientes que presenten algún problema”.

La entidad agregó que cada semana realiza campañas de prevención y seguridad para sus clientes, “como Tía Segura y da consejos y recomendaciones apara evitar ser víctima de personas inescrupulosas. Nuestros canales de atención están siempre disponibles para atender cualquier novedad. Todo bajo lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

El banco también recordó que no son la entidad encargada de la devolución del IVA, sino la de Ingreso Solidario y Familias en Acción a través de DaviPlata.

Vale la pena recordar que Prosperidad Social es la entidad encargada de informar sobre las fechas y pagos de los hogares beneficiarios del programa Devolución del IVA. Para saber si usted es beneficiario, Prosperidad Social indica que se debe consultar en la página oficial del programa. Asimismo, las direcciones regionales y enlaces municipales de la entidad pueden brindar información sobre los miembros de los hogares beneficiarios.

Para conocer los puntos de Supergiros y los aliados autorizados para pago en todo el país puede consultar esta página: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/