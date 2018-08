Ganó maratones en Miami y Buenos Aires

“Olvidé el sueño de correr con mis piernas y empecé a soñar con correr con las manos”: Francisco Sanclemente

¿Quién es Francisco Sanclemente?

Soy un deportista paralímpico, emprendedor y conferencista. Nací en Buga el 21 de abril de 1988. Desde los siete años empecé a ser futbolista y me destaqué por jugar en la selección de fútbol del Valle del Cauca, estuve a punto de llegar a jugar en el Once Caldas, de Manizales. A mis 18 años tuve que empezar a usar una silla de ruedas a causa de una mielitis que me causó una paraplejia de por vida. A partir de allí tuve que luchar para terminar el bachillerato y educar a mi hija que estaba por nacer.

Administrador de empresas…

Con el pasar del tiempo reinventé mi vida: me gradué del colegio y estudié administración de empresas en el Instituto Técnico Agrícola de Buga; al mismo tiempo, volvía a ser deportista.

¿Cómo ha sido la carrera profesional de Francisco?

Olvidé el sueño de correr con mis piernas y empecé a soñar con correr con las manos en las maratones más importantes del mundo, así fue como participé en carreras a nacionales y poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, me fui convirtiendo en uno de los mejores atletas en silla de ruedas de Colombia.

Viajé por todo el continente y después de intentarlo tres veces, en el cuarto intento gané la Maratón de Buenos Aires, en el 2016. Cumplía mi primer gran sueño: ganar la maratón más importante de Suramérica

Sabemos que los logros transforman vidas ¿Qué han provocado los premios obtenidos en la vida de Francisco?

He ganado la Maratón de Buenos Aires, de Miami y la de Madrid. Además, he recibido distinciones de la Cámara Júnior Internacional en México y elegido el Valiente del Año. También fui el primer colombiano en terminar un Iron Man 70.3 en silla de ruedas. Pero para mí los triunfos son solo el resultado de un camino recorrido, de intentos, caídas y satisfacciones. Para mí, los premios son encargos, la responsabilidad de agregar valor al entorno donde vivimos.

¿Qué le han enseñado las derrotas y las victorias?

Las derrotas me han enseñado a tener templanza, a saber que luchar es un ejercicio de todos los días. Estas son parte esencial del camino; en las derrotas está la posibilidad de conocernos, de reinventarnos y de superarnos.

Lo más importante que me han enseñado las victorias, es que no son suficientes. Que siempre hay algo más para intentar, para buscar, para inventar. También me han enseñado a apreciar el viaje, el camino, el sendero. A valorar cada paso y cada meta intermedia. Cualquier victoria en la vida está cimentada en estos pilares, que son el resultado de las pequeñas buenas decisiones que tomamos todos los días.

¿Qué es Ser Inspiración?

Ser Inspiración inicia como producto de una frase que escribí en el 2014: “No somos lo que hacemos, sino lo que inspiramos cuando lo hacemos”. Aquella frase se convirtió en una filosofía de vida que no se centra tanto en el resultado, sino en el valor que podemos agregar en el camino... Tiempo después se convierte en la corporación que hoy tenemos, precisamente para acompañar en el camino; allí nos dedicamos a formar, promover y visibilizar talentos.

Como ONG existimos desde inicios de 2017. Favorece a personas con diversidad funcional que están en la búsqueda de respuestas que les ayuden a superarse en la vida. Nosotros como corporación no solo damos ideas, sino que también creamos plataformas donde se puedan poner en marcha.

¿Cómo se financia la corporación?

Con actividades. En marzo hicimos el Inspiration Forum, con el cual recaudamos fondos para entregar ayudas técnicas a las zonas rurales de Buga. También con el valor de la inscripción se financia lo que hacemos, compramos sillas de ruedas y guardamos para lo que viene a final de año. Los eventos también tienen patrocinadores; todo depende de su alcance y de la actividad que se desarrolle. Contamos con el BBVA, el Grupo Argos y la Alcaldía de Buga, entre otras.

¿Cómo es liderar bajo tanta presión?

Desde su génesis, liderar es complejo porque no solo significa generar ideas, impartir quehaceres o revisar procesos, sino que también es conectar con las personas y tener lo que en psicología llaman “mirada apreciativa”, para poder ver qué posibilidades o potencialidades tienen las personas que hacen parte de nuestro equipo.

Cuando estamos bajo presión se pone en evidencia nuestra capacidad para encontrar idoneidades sobre la marcha, si no logras conectar, apreciar y orientar las potencialidades de las personas que están en tu equipo, esto repercute negativamente en el resultado de lo que se está haciendo.

En términos deportivos, ¿cómo es liderar en un país como Colombia?

Creo que para ser líder desde el deporte hay que entender, primero que todo, que las medallas y los trofeos por sí solos, muy probablemente, no cambian la vida de nadie, excepto de quien los ha ganado. Eso genera alegría, efervescencia, pero no inspiración.

Para ser líder en el deporte hay que poner esas medallas y trofeos al servicio de los demás, y esas experiencias deben significar acompañamiento, superación, humildad, solidaridad, etc.

¿Qué hace falta en Colombia para que las personas en condición de discapacidad puedan desarrollar mejor sus habilidades?

Plataformas donde se promuevan estas habilidades. En el deporte ya hay algunas, pero me gustaría que se viera con el mismo heroísmo al que incluso con alguna discapacidad, pinta, canta, emprende, intenta, lucha, se atreve...

Es una persona inspiradora. ¿Qué es lo mejor de ello?

La interacción con las personas, el conocer sus historias, sus luchas, sus triunfos y poder aportar a ellos genera la satisfacción más grande.

¿Qué es lo malo?

Cuando se empieza a ser referente en algo, creemos que no tenemos derecho a equivocarnos, a fallar o que se nos baje el ánimo. Es una lucha constante para no deshumanizarnos.

¿Qué se viene para Francisco Sanclemente?

Mi carrera deportiva continúa. Ahora, en la segunda parte del año, correré la Maratón de Buenos Aires, la de Chicago y la de Nueva York. También seguimos trabajando en la Corporación con miras a participar en una feria de talentos que tenemos a fin de año.

*Si quiere conocer más sobre emprendimiento y liderazgo sostenible, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: