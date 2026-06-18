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ONU pide más recursos para prevenir el impacto de un posible El Niño extremo

La FAO y el PMA disponen de recursos para asistir a 1,2 millones de personas, pero estiman que se necesitan USD 167 millones adicionales para ampliar la ayuda a 7,6 millones de beneficiarios más.

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Agencia AFP
18 de junio de 2026 - 11:36 a. m.
Las intervenciones previstas incluyen ayuda en efectivo, distribución de semillas resistentes a la sequía y las inundaciones, protección del ganado o sistemas de alerta temprana, entre otros.
Las intervenciones previstas incluyen ayuda en efectivo, distribución de semillas resistentes a la sequía y las inundaciones, protección del ganado o sistemas de alerta temprana, entre otros.
Foto: Cortesía Ministerio de Agricultura
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Dos agencias de la ONU lanzaron este jueves un llamamiento conjunto para obtener ayuda adicional para prevenir las consecuencias del fenómeno climático de El Niño, que podría ser particularmente intenso a finales de este año.

Este fenómeno climático natural aumenta las temperaturas de las aguas superficiales del centro y este del Pacífico ecuatorial, provocando sequías, inundaciones y temperaturas récord en todo el mundo.

Según las previsiones de los expertos, a finales de este año podría convertirse en uno de los más intensos registrados hasta la fecha.

En un comunicado conjunto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advierten de las posibles consecuencias en ciertas regiones de África, Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe.

“La experiencia demuestra sistemáticamente que actuar con antelación es más eficaz y menos costoso que intervenir una vez que la crisis se ha agravado”, dijo Beth Bechdol, directora general adjunta de la FAO.

Ambas agencias disponen de recursos para asistir a 1,2 millones de personas, pero estiman que se necesitan USD 167 millones adicionales para ampliar la ayuda a 7,6 millones de beneficiarios más, en un total de 22 países de alto riesgo.

Las intervenciones previstas incluyen ayuda en efectivo, distribución de semillas resistentes a la sequía y las inundaciones, protección del ganado o sistemas de alerta temprana, entre otros.

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Por Agencia AFP

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