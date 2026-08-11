Operadores habilitan servicios para facilitar la comunicación de afectados por el terremoto

Operadores como WOM y Claro brindarán a sus usuarios minutos y datos gratis, en el marco de la emergencia. Foto: Getty Images - PM Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego del fuerte sismo registrado en la mañana del lunes, millones de personas, especialmente en las zonas más afectadas, han experimentado afectaciones e intermitencias en el funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.

Lo anterior se explica porque una parte importante de la infraestructura de los operadores, como antenas y estaciones, se vio afectada, principalmente, por fallas en el suministro de energía eléctrica.

También, aunque en menor medida, por los picos en la demanda de las redes. El aumento de personas que buscan comunicarse con familiares y amigos puede generar una mayor congestión, por lo que es posible que se presenten intermitencias en las llamadas y en la cobertura de la red.

Mientras los operadores trabajan por restablecer la normalidad de sus redes, algunos han anunciado beneficios para sus usuarios en las regiones más afectadas, con la intención de facilitar la comunicación y el acceso a la información.

WOM

Según lo informado por WOM, los usuarios prepago recibirán 2GB de datos y minutos ilimitados, desde el 10 de agosto y hasta el 12 de agosto.

También se le brindará 2 GB adicionales, así como minutos ilimitados, desde el 12 de agosto y hasta el 17 de agosto.

Para los usuarios pospago, se les brindará el servicio de datos y voz ilimitados hasta el 24 de agosto, así como una ampliación en el plazo para el pago de las facturas, con base en el ciclo de pago de cada usuario.

“Estos beneficios aplican para nuestros usuarios en Manizales (Caldas); Armenia y Circasia (Quindío); Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda); y Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira y Yumbo (Valle del Cauca)”, detalló.

Claro

Este operador señaló que para sus usuarios del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas se les entregará, a partir de la fecha, un paquete de 7 días de 2 GB, minutos ilimitados y SMS.

“Esto se realizará de forma automática y busca facilitar la conectividad y la comunicación de las personas damnificadas. Adicionalmente, la compañía trabaja en el acopio de alimentos no perecederos y productos de aseo, donados por los colaboradores de la compañía en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco”, añadió la empresa.

Hasta el momento, operadores como Tigo, Movistar u operadores móviles virtuales (OMV) no han anunciado si brindarán beneficios similares a sus usuarios.

Tigo

Como medida de apoyo se anunció la entrega de 2GB de datos sin costo, durante tres días a clientes móviles prepago en los cinco departamentos afectados por el terremoto.

La activación será automática, por lo que los usuarios no tendrán que realizar ninguna solicitud o trámite para activarlos.

“Actualmente, la disponibilidad de la red de Tigo en las zonas impactadas continúa mejorando frente a la jornada de ayer. La recuperación total avanzará a medida que se normalice el suministro de energía y concluyan las reparaciones en la infraestructura afectada. Nuestros equipos técnicos mantienen sus labores de manera prioritaria para lograrlo en el menor tiempo posible”, detalló el operador.

Starlink

La compañía de internet satelital de Elon Musk también anunció beneficios para sus usuarios en Colombia.

A través de su cuenta de X se informó que se proporcionará servicio gratuito hasta el 12 de septiembre, tanto para clientes nuevos como existentes.

“También estamos desplegando Starlink para apoyar a las agencias de respuesta de emergencia y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas”, detalló.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.