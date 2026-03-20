Operadores móviles alertan crisis por altos costos de redes

Recientemente, nueve de estos OMV radicaron una carta ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en la que alertan sobre una crisis en su sector producto de los altos costos de las redes. Foto: Cortesía Min

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Operadores Móviles Virtuales (más conocidos como OMV) son empresas de telefonía que, como cualquier otra, venden planes de celular pero sin contar con una red de antenas.

Algunos ejemplos en el país son: Móvil Éxito, Virgin Mobile, Flash Mobile y Suma Móvil.

Para funcionar “se cuelgan” de las antenas de otros operadores (como Movistar y Tigo) a quienes les pagan por el uso de esa infraestructura.

Recientemente, nueve de estos OMV radicaron una carta ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en la que alertan sobre una crisis en su sector producto de los altos costos de las redes.

Le piden a la autoridad que, de forma urgente, expida la regulación sobre esquemas de remuneración mayorista de redes móviles. Es decir, que fije unas nuevas reglas en la forma en la que se establece cuánto y cómo le deben pagar a los grandes operadores por el uso de su infraestructura.

En la misiva, son enfáticos en decir que el problema no es de demanda (es decir, que no haya los suficientes clientes a quienes vender sus servicios) sino de los elevados costos que les dificultan operar y competir en este mercado.

Ese panorama, aseguran, ha llevado a los OMV a una fase de contracción: varios han salido del mercado y otros enfrentan un riesgo inminente de hacerlo. La situación es preocupante, pues reduce las opciones de conectividad para las poblaciones que atienden y limita la diversidad de ofertas para los usuarios en general, especialmente en un mercado con un jugador dominante como Claro y con Tigo y Movistar avanzando hacia una integración.

“Cualquier dilación en la adopción de condiciones de remuneración mayorista que corrijan las asimetrías existentes acelerará la salida de operadores alternativos del mercado, debilitando aún más la presión competitiva que estos ejercen sobre los Operadores Móviles de Red (OMR)”, se lee en la carta.

Los firmantes explican que este es un problema con raíces profundas, pues precede incluso a la integración de infraestructura que hubo entre Tigo y Movistar. Temen que cuando se formalice la fusión de estas empresas el panorama se haga más complejo, pues se limitarán las opciones de negociación. Aunque, sobre esto, hay que recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio estableció condiciones que propenden por tarifas más favorables que las actuales para los OMV.

Aun así, los OMV consideran que la regulación vigente no ofrece un contrapeso efectivo, pues los techos tarifarios se mantienen en niveles superiores a los precios del mercado minorista, lo que genera un diferencial que les impide competir.

“Por lo anterior, este momento es crítico para que la CRC profiera una regulación, que, con prontitud, genere un contrapeso competitivo real en el mercado mayorista móvil, con condiciones de acceso y precio que permitan a los operadores alternativos planificar inversiones, sostenerse y cumplir con su función de disciplinar en el mercado minorista, asegurando a su vez su viabilidad en el mediano y largo plazo”, insisten, al concluir que de esa decisión depende la viabilidad de muchos operadores, así como la conectividad de miles de usuarios.

La mencionada carta fue firmada por:

Juan Pablo Puerto Reyes – SUMA MÓVIL S.A.S.

José Luis Galán Díaz – LOV MOBILE S.A.S.

Felipe Villa Murra – VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S.

Germán Hernández López – LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Mauro Dante Magrini – VELONET S.A.S.

David Panadero Sadurní – FINETCO S.A.S.

Iván Mauricio Prías Murillo – PLAY MÓVIL COLOMBIA S.A.S.

Carlos Andrés Mendieta Giraldo – VISION SATELITAL COMUNICACIONES S.A.S.

Víctor Javier Palacios Realpe – IP TECHNOLOGIES S.A.S.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.