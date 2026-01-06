Oro se estabiliza tras máximos históricos y la plata vuelve a subir

La plata subió hasta un 3,6% el martes. En China, LONGi Green Energy Technology Co. anunció que comenzaría a sustituir la plata por metales básicos en sus células solares, la última medida de la industria para mitigar el aumento del precio del metal blanco Foto: Bloomberg - Akos Stiller

El oro al contado registró una ligera variación, cerca de los USD 4.450 la onza, tras haber subido un 2,7 % en la sesión anterior tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. La incertidumbre se cierne sobre la gobernanza de la nación sudamericana después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos planea “gobernar” el país. Delcy Rodríguez juró como presidenta interina.

Los operadores están prestando atención a una serie de datos económicos estadounidenses que se publicarán esta semana, encabezados por el informe de empleo de diciembre, que se publicará el viernes. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el lunes que las tasas de interés podrían estar cerca de un nivel neutral para la economía estadounidense, dejando que los próximos datos guíen las acciones del banco central.

La escalada en Venezuela proporcionó un impulso a corto plazo a la demanda de oro como refugio seguro, pero su impacto “puede ser limitado” a menos que las tensiones en el Caribe aumenten aún más, dijo Dilin Wu, estratega de Pepperstone Group Ltd., en una nota.

El oro acaba de registrar su mejor rendimiento anual desde 1979, alcanzando una serie de máximos históricos a lo largo del año pasado gracias al apoyo de las compras de los bancos centrales y las entradas de capital a los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por lingotes. Tres recortes sucesivos de tipos por parte de la Reserva Federal también impulsaron los metales preciosos, que no generan intereses.

El lingote alcanzó un máximo histórico de USD 4.549,92 el 26 de diciembre. Algunos bancos líderes pronostican nuevas ganancias este año, especialmente ante la expectativa de que la Fed implemente nuevas reducciones de tipos y la reforma del liderazgo del banco central estadounidense por parte de Trump. Goldman Sachs Group Inc. anunció el mes pasado que su escenario base era un repunte hasta los USD 4.900 la onza, con riesgos al alza.

Sin embargo, a corto plazo, existe la preocupación de que un reequilibrio generalizado de los índices de materias primas pueda ejercer presión sobre los precios. Las subidas récord del oro y la plata podrían impulsar a los fondos de seguimiento pasivo a vender algunos contratos para ajustarse a las nuevas ponderaciones , a partir del jueves.

La plata subió hasta un 3,6% el martes. En China, LONGi Green Energy Technology Co. anunció que comenzaría a sustituir la plata por metales básicos en sus células solares, la última medida de la industria para mitigar el aumento del precio del metal blanco.

El oro subió un 0,1%, hasta los USD 4.451,96 la onza, a las 10:34 h en Londres. La plata subió un 1,7%, hasta los USD 77,90 la onza. El platino subió un 1% y el paladio se mantuvo prácticamente sin cambios. El Bloomberg Dollar Spot Index, un indicador de la fortaleza de la moneda estadounidense, subió un 0,1%.

