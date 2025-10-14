Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Otra reforma tributaria, la misma oportunidad perdida (Análisis)

Desde la Red de Trabajo Fiscal analizan las implicaciones de la evasión y de los privilegios tributarios para algunos sectores. De acuerdo con los analistas, la ley de financiamiento que radicó el gobierno Petro en el Congreso no resuelve los problemas estructurales.

Jairo Orlando Villabona* y Mariana Matamoros Cárdenas**
14 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Otra reforma tributaria, la misma oportunidad perdida (Análisis)
Foto: Óscar Pérez

Cada año y medio, casi como un ritual, Colombia discute una nueva reforma tributaria, entre 1990 y 2022 se hicieron 22. Los gobiernos justifican el ajuste en nombre de la “responsabilidad fiscal” y nos advierten que, sin más ingresos, el Estado no podrá cumplir con sus compromisos. El resultado es conocido: sube el IVA, se ajustan tarifas en la renta. Y, de nuevo, la carga recae sobre trabajadores, consumidores y pequeñas empresas.

Lo que nunca cambia es la evasión ni los privilegios o gabelas tributarias que disfrutan los sectores más...

Por Jairo Orlando Villabona*

Por Mariana Matamoros Cárdenas**

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Reforma tributaria

Ley de financiamiento

 

Alan Botero(5584)Hace 11 minutos
Alguna empresas en zonas francas un nido de bandidos
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.