Otro obstáculo para la marihuana legal: las aseguradoras

La marihuana ya es un negocio de un billón de dólares en Estados Unidos que está atrayendo la atención de algunos legisladores ansiosos por los ingresos fiscales e inversionistas en busca de ganancias. Hasta ahora, sin embargo, algunas de las aseguradoras más grandes no quieren participar.

Allianz SE, Hartford Financial Services Group Inc. y Nationwide Mutual Insurance Co. se encuentran entre las grandes aseguradoras que no están cubriendo negocios relacionados con la marihuana. Aun cuando algunos estados de EE.UU. permiten cada vez más el uso de cannabis con fines medicinales o recreativos, el gobierno federal se ha mantenido firme en mantenerla ilegal. Eso ha excluido a las aseguradoras de marca y dejado el campo abierto a empresas más pequeñas.

"Toda la conversación del cannabis atraviesa los escritorios de los líderes más importantes de la comunidad de seguros mientras determinan si quieren o no participar en este juego", dijo Tom Fitzgerald, agente de corretaje global de la corredora de seguros Aon Plc.

La marihuana es un gran negocio, con un gasto del consumidor en cannabis legal estimado de US$11.000 millones para este año y US$23.000 millones para el 2022, según un informe de junio de Arcview Market Research con BDS Analytics. En la actualidad, el uso recreativo de la marihuana es legal en nueve estados y Washington, D.C., mientras que la marihuana medicinal está permitida en más de 25 estados y la capital de la nación, según la National Conference of State Legislators.

"Solo unas pocas aseguradoras" emitirán pólizas para empresas relacionadas con el cannabis, dijo James Nelson, corredor de seguros minorista y dueño de New Growth Insurance en Alameda, California. Los productores quieren protección contra la pérdida de cultivos y otras coberturas comerciales, y los distribuidores y minoristas de cannabis también necesitan seguros. Las compañías saben desde hace tiempo que los bancos estadounidenses no los dejarán abrir cuentas debido a la ley federal, y ahora les resulta difícil comprar un seguro.

Una de las empresas más pequeñas que está ingresando es Continental Heritage Insurance Co., con sede en Ohio, que también vende productos de garantías como fianzas, y obtuvo una licencia este año en California para ofrecer cobertura para negocios relacionados con la marihuana, incluyendo responsabilidad del producto.

"Tenemos un historial de básicamente buscar mercados que muchas de las compañías más grandes tienden a ignorar", dijo el máximo ejecutivo de Continental, Charles Hamm. "Creemos que el cannabis es una de esas áreas que tiene un gran potencial".

El temor de que intervenga el gobierno federal es exagerado, según Dave Jones, comisionado de seguros de California. La marihuana recreativa se legalizó este año en California, el mayor estado de EE.UU.

"No hay riesgo de intervención federal y una ventaja muy importante para que la industria de seguros participe", dijo Jones en una entrevista. La marihuana es "una industria muy grande y en crecimiento que necesita seguro".

Hartford, con sede en la ciudad de Connecticut del mismo nombre, dijo que se está absteniendo de la industria y que "es poco probable que cambie "mientras la prohibición federal esté vigente.

"No suscribimos ningún negocio que venda, produzca, transporte o distribuye marihuana o productos derivados de cannabinoides de marihuana", dijo la compañía en una declaración por correo electrónico.

Una portavoz de Allianz, la aseguradora más grande de Europa que también tiene operaciones en EE.UU., dijo que actualmente no ofrece cobertura. A nivel nacional, señaló en una declaración por correo electrónico, aunque también evita las políticas relacionadas con la marihuana, "continuamos evaluando oportunidades de mercado y desafíos en este tema".

A medida que más estados legalicen la marihuana, más aseguradoras llegarán al mercado, dijo Matt Porter, vicepresidente de Cannabis Insurance Professionals, una división de Brown & Brown Inc., en Carpinteria, California. Otro gran mercado se abrirá este año cuando la marihuana recreativa se legalice en Canadá el 17 de octubre. Y a medida que la industria madure, las aseguradoras tendrán acceso a más estadísticas, como historias de pérdidas para ayudar a tomar decisiones de suscripción.