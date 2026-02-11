Pablo Yesid Fajardo es el nuevo presidente de la ANH Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, posesionó a Pablo Yesid Fajardo Benítez como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La llegada de Fajardo se da semanas después de que Orlando Velandia Sepúlveda renunciada, por decisión del Gobierno, al cargo.

En su momento la ANH desmintió que la salida de Velandia se diera por el proceso de cesión del bloque Sinú-9 ( proyecto de gas ubicado en el departamento de Córdoba, considerado estratégico para la seguridad energética del país).

Para la agencia, el liderazgo de Fajardo marcará una nueva fase estratégica para la administración de los recursos energéticos del subsuelo en Colombia.

“Fajardo Benítez cuenta con trayectoria en el sector público, especialmente en la conducción de entidades estatales y en la implementación de política pública del ámbito energético. Su perfil ha estado enfocado en la defensa del interés nacional, la soberanía sobre los recursos naturales y el fortalecimiento del rol del Estado en la gestión del subsuelo, en línea con la agenda del Gobierno nacional”, informó el Ministerio de Minas y Energía.

Para esta cartera, la experiencia de Fajardo combina capacidades técnicas, visión estratégica y vocación de diálogo territorial, elementos que considera claves en la coyuntura actual de este sector, el cual está marcado por discusiones sobre exploración, autosuficiencia, abastecimiento y diversificación de la matriz energética.

En el acto de posesión, el nuevo presidente de la ANH dijo: “a lo largo de mi ejercicio como servidor público he actuado desde la escucha, el respeto y la garantía de los derechos, reconociendo el valor del trabajo colectivo que fortalece nuestras instituciones. Reitero mi compromiso con una gestión pública cercana y humana, como un servidor dispuesto a escuchar, dialogar y construir, junto a la gente y los equipos de trabajo, las transformaciones que el país necesita”.

Un sector con desafíos

La cartera señala que una de las principales tareas que tiene hoy la ANH es equilibrar la administración de los combustibles fósiles del país con los compromisos climáticos y la política de transición energética.

“La entidad continuará fortaleciendo la gestión integral de estos recursos, con énfasis en transparencia, articulación interinstitucional y relacionamiento permanente con territorios y comunidades. El nuevo liderazgo deberá avanzar además en políticas orientadas a la seguridad y soberanía energética, así como en la diversificación de la matriz, ejes centrales de la política pública del sector”, detalló.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.