Panamá anula concesión a firma de Hong Kong en el canal y abre tensión con China

Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Lemos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión que permitía a CK Hutchison Holdings, firma de Hong Kong, operar dos puertos clave del canal de Panamá.

La decisión fue rechazada por la empresa y por el gobierno chino, que prometió proteger los intereses de sus compañías.

El fallo se produce en medio de las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar esa vía interoceánica, al asegurar que está controlada por Pekín. Estados Unidos y China son los principales usuarios de esta ruta, por la que transita cerca del 5 % del comercio marítimo mundial.

El pleno del alto tribunal panameño declaró inconstitucionales las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las dos entradas del canal, según un comunicado oficial.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era inconstitucional y que se habían generado irregularidades.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también había cuestionado en varias ocasiones la concesión, al calificarla como un contrato “leonino” y “contrario a los intereses nacionales”. En 2021, el acuerdo había sido renovado por otros 25 años.

PPC afirmó este viernes que el fallo “carece de base jurídica y pone en peligro” no solo su contrato, sino también “el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas” que dependen de su actividad.

Desde China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, advirtió que Pekín “tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas”, y respaldó los argumentos de la compañía. El gobierno de Hong Kong también rechazó “firmemente” la decisión judicial y denunció cualquier intento de gobiernos extranjeros de interferir en relaciones comerciales mediante “medios coercitivos o represivos”.

Venta en el limbo

CK Hutchison Holdings, creada por Li Ka-shing, es uno de los mayores conglomerados de Hong Kong, con presencia en sectores como finanzas, comercio minorista, infraestructura, telecomunicaciones y logística. Tras conocerse el fallo, las acciones del grupo cayeron un 4,6 % en la sesión del viernes en la bolsa hongkonesa.

La decisión judicial se conoció en medio de un proceso de venta anunciado por la compañía en marzo de 2025, para ceder su participación en los puertos panameños a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de una operación valorada en 22.800 millones de dólares. La transacción había sido vista con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría afectar sus intereses globales.

En abril, la Contraloría panameña denunció a Hutchison por supuestamente no haber pagado al Estado unos 1.200 millones de dólares por sus operaciones. PPC sostuvo, por su parte, que es el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista y que en los últimos tres años pagó 59 millones de dólares al gobierno panameño.

Amenazas de Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que China controla el canal de Panamá, pese a que la vía es administrada por una institución pública panameña autónoma. Panamá ha rechazado esas afirmaciones y recordó que el canal fue entregado por Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999, en virtud de tratados bilaterales que garantizan el paso de embarcaciones de cualquier país bajo un sistema de peajes.

El canal de Panamá gestiona alrededor del 40 % del tráfico de contenedores de Estados Unidos y prevé invertir más de 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar y diversificar su negocio, incluyendo la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y un nuevo embalse.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.