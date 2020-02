Panamá vuelve a lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

El bloque consideró que el país no cumple con los estándares de transparencia en materia fiscal. El gobierno del país latinoamericano, sin embargo, considera que la determinación no es consecuencia de una evaluación técnica reciente.

Panamá volvió a ingresos a la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), luego de que los ministro de finanzas del bloque consideraran que el país latinoamericano no cumple los estándares mundiales de transparencia en materia fiscal.

"Panamá no tiene una calificación de al menos 'Conforme en gran medida" del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales para el intercambio de información previa petición y aún no lo ha resuelto", concluyó el Consejo de la UE, de acuerdo con la AFP.

Después de haber estado en la llamada "lista negra", desde enero de 2018 hasta marzo de 2019 Panamá estuvo en la "lista gris" de paraísos fiscales de la UE, en la que el objetivo era monitorear el cumplimiento de compromisos de cooperación en materia de transparencia.

Además de Panamá, la UE incluyó a las Islas Caimán, Palaos y Seychelles, que ahora se unen a Samoa Americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

La lista de paraísos fiscales de la UE se creó tras escándalos como los Panama Papers para luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales y las grandes fortunas. Las sanciones previstas se limitan, no obstante, a la eventual congelación de fondos europeos, según explica la AFP.

Vale la pena recordar que como "Panama Papers" se conoce a la filtración en abril de 2016 de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.

Panamá, por su parte, rechazó la decisión de la Unión Europea con el argumento de que el país no ha sido sometido a una evaluación técnica reciente que sustente la determinación del bloque.

La viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, afirmó que "desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones en lista obedecen a que la metodología de UE establece que si un país esta en la lista de OCDE y GAFI automáticamente deben ser incluidos en las de UE en un efecto domino", según reporte de EFE.

"Si bien Panamá pudo no haber cumplido técnicamente en el periodo 2017-2018 que fue evaluado en GAFI-OCDE, para este primer semestre de 2020 la realidad técnica es otra que no esta siendo considerada, ya que no se nos evalúa técnicamente y tan solo se nos incluye en la lista EU por referencia GAFI-OCDE", dijo la funcionaria. "En tan solo un par de años, nos hemos comprometido, y todos los bancos cooperan, con el intercambio de información de los cuenta habientes de más de 73 jurisdicciones".

La viceministra afirmó también que Panamá no es el sitio predilecto para registrar sociedades offshore, pues, según ella, el país tiene solo el 0,27 % de ese mercado a nivel internacional y "se han hecho importantes avances para la supervisión y transparencia del manejo de sociedades que hay que resaltar", agregó.

Además de manifestar la inconformidad, Panamá procederá a visitar y explicar la situación a las calificadoras de riesgo, como parte del trabajo para mejorar la imagen del país.