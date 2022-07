Paneleros descartan entrar a paro, aunque sus reclamos persisten

Productores de panela de Villeta Cundinamarca Foto: Jorge Londoño - José Vargas

En las últimas horas agremiaciones paneleras, como Dignidad Panelera, se reunieron con el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea. ¿El motivo? manifestar el desacuerdo que tienen con la promoción de productos como Panelada, Pane Lista y Frutiño Panela Limón, que se ofrecen al público como panela pulverizada y no como lo que son: bebidas instantáneas que contienen cierto porcentaje de panela y otro de edulcorantes, saborizantes y colorantes.

Aseguran que la comercialización de estos productos ha golpeado negativamente sus ventas, pues habrían hogares que ya los están adoptando como sustitutos de la panela.

En entrevista con El Espectador, el vicepresidente de Dignidad Panelera, Nixon Mora, dice que en el gremio son conscientes y respetan la libertad de mercado en la que compiten con multinacionales como Quala. Es decir, su lista de reclamos no incluye una solicitud para que este tipo de productos dejen de ser comercializados.

El problema, detalla, es que no es justo que estas marcas quieran apropiarse (con su publicidad) del su nicho de mercado por el que han trabajado durante generaciones, cuando lo que venden no es panela, sino productos que tienen un porcentaje de panela.

Con esto claro, lo que le solicitaron al ministro de Agricultura es que los ayude para que la promoción de esos productos sea más justa, y que se especifique a los consumidores que esas bebidas instantáneas no son panela.

Sin embargo, Zea manifestó en su intervención que no puede hacer nada porque esos productos cuentan con todos los permisos sanitarios y demás exigidos por la ley. Pero le prometió a las agremiaciones paneleras la destinación de $1.400 millones para publicidad de la panela real.

Para Mora, esta no es una respuesta satisfactoria, y más cuando se enfrentan al músculo que tienen las grandes multinacionales detrás de estos productos. Añade que su nueva estrategia se definirá en lo que acuerden en las asambleas regionales y que esperan convocar al gabinete de Gustavo Petro para que los escuchen y, en conjunto, se construya una respuesta.

Ante esta expectativa, descartan la idea de entrar a paro, aunque anticipan que, si el precio de la panela continúa bajando, esta sería una de las herramientas que emplearían para velar por su negocio.

El reto de la panela que no es panela

Panelada es, probablemente, la marca más famosa detrás de estos productos. Hace parte del portafolio que ofrece la multinacional Quala, junto con otros icónicos como las Popetas, el Ricostilla, La Sopera y el Insta Cream. Es una de las bebidas instantáneas que más ha ganado terreno en mercados internacionales como Venezuela, donde su adopción ha sido considerable.

Panelada se ofrece como “la nueva bebida con panela de los colombianos”. Dicen sus fabricantes que está hecha con panela de altísima calidad, que ha sido “granulada cuidadosamente y agregada a una deliciosa preparación que también tiene el toque ideal de sabor a limón”. Todo esto acompañado del sello de respaldo de Fedepanela, que es la federación que agrupa a los productores nacionales de panela.

Si se mira la información nutricional de la Panelada, se encuentra que es un producto con 65 % de panela, y 35 % de acidulante (que es un ácido cítrico), edulcorantes artificiales (como el aspartame, acesulfame y sucralosa), además de colorantes.

Mora precisa que competir con este tipo de productos es complejo, pues los endulzantes que la componen (edulcorantes) tienen la potencia para endulzar 200 veces más que el azúcar, otros más de 600 veces y otros más de 20.000. Es decir, estos endulzantes artificiales pueden dar más sabor que la panela.

Esto último ayuda a entender el temor, a largo plazo, que tienen los paneleros, y es el que el consumo habitual de estos productos terminan por bajar la demanda de la panela en el país pues, aunque para su elaboración se necesita de la panela como ingrediente, la mezcla con los edulcorantes hace que hagan más con menos.

Actualmente el gremio produce 1,2 millones de toneladas de panela al año, de las cuales, 1 tonelada es consumida por los colombianos.

Otro reto que se suma, y esto lo reconocen los paneleros, es que el mercado se ha sofisticado y la panela para muchos puede parecer muy artesanal en comparación con un producto que viene en sobre, sellado y, aparentemente, con más cualidades de salubridad. Muchos lo ven como una oportunidad para que la panela se adapte a los nuevos mercados, e incluso fortalezca su presencia internacional.

De momento, el gremio pone sus esperanzas en que las autoridades logren presionar a estas empresas para que se informe de una manera adecuada al consumidor, y que no se venda la panela como algo que no es. “Hay una ley de etiquetado que no se ha reglamentado, como sí se ha hecho en México. Que se reglamente esa ley, pero que no se engañe a los consumidores. Si alguien quiere consumir bebidas como Panelada, está en su libertad, pero nuestro deber es trabajar para que los colombianos consuman informados”, concluye Mora.

