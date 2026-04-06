Paola Vélez Marroquín es las nueva comisionada de la Sesión de Comunicaciones de la CRC

Para la CRC, la llegada de Vélez se traduce en una contribución importante para consolidar a la entidad como una autoridad regulatoria técnica, independiente y orientada a resultados. Foto: Cortesía CRC

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó que Paola Vélez Marroquín se posesionó como la nueva comisionada de la Sesión de Comunicaciones.

Esta sesión es clave, ya que dentro de sus funciones está el diseño de las reglas para promover la libre y sana competencia entre los operadores de red y de servicios de telecomunicaciones; emitir conceptos sobre la legalidad de los contratos de los proveedores con los usuarios y definir el régimen de acceso y uso de redes e infraestructura para el alquiler de estas entre operadores, así como la remuneración y los precios mayoristas, entre otras.

Vélez fue elegida bajo un proceso de selección por concurso de méritos, adelantado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Universidad de Cartagena.

“Con su posesión, la CRC fortalece su capacidad institucional y técnica para responder a los desafíos del ecosistema digital, en un contexto de transformación tecnológica, convergencia de servicios y crecientes expectativas por parte de los usuarios. En su nuevo rol, que ejercerá a partir del 7 de abril, Vélez Marroquín integrará la Sesión de Comunicaciones junto con los comisionados Claudia Ximena Bustamante Osorio, Felipe Augusto Díaz Suaza y Javier Gutiérrez Afanador, y participará en el diseño e implementación de medidas para promover la competencia, fortalecer los mercados, maximizar el bienestar de los usuarios y garantizar sus derechos en la prestación de servicios de telefonía, Internet, televisión, radio y servicios postales”, puntualizó la CRC.

La entrante comisionada es abogada de la Universidad de la Sabana, también es especialista en Propiedad Industrial y Derechos de Autor de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid.

La comisionada también tiene una maestría en Innovación y Legal Tech, con mención cum laude, de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector público y privado. Se desempeñó como Contralora Delegada para Telecomunicaciones y Servicios Públicos en la Contraloría de Bogotá y, posteriormente, como Contralora Delegada Intersectorial en la Contraloría General de la República, cargo que ocupó hasta su posesión.

En su hoja de vida también figura que fue asesora de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión y de Canal Capital, y lideró áreas de telecomunicaciones y propiedad intelectual en el sector privado.

En su posesión señaló que asumirá su nuevo rol en un momento decisivo para las comunicaciones en Colombia. “La convergencia tecnológica y las crecientes expectativas de los usuarios plantean retos que exigen respuestas técnicas, oportunas e independientes”, dijo.

Para la CRC, la llegada de vélez se traduce en una contribución importante para consolidar a la entidad como una autoridad regulatoria técnica, independiente y orientada a resultados.

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