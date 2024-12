Cierre de Mi Casa Ya afectaría a 40.500 hogares, según Camacol

Ministro del deporte Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este jueves, 19 de diciembre, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el gremio de los constructores, se pronunció sobre una reciente circular del Ministerio de Vivienda, en la cual la cartera anuncia el agotamiento de las coberturas en la tasa de interés del programa Mi Casa Ya, además de la suspensión de futuras asignaciones -que quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal- y el cierre de la plataforma digital que permite el registro de hogares interesados en la preasignación del subsidio para compra de vivienda de interés prioritario (VIP).

Si bien la circular firmada por el Fonvivienda (la bolsa de recursos de la cartera de vivienda) indica que las medidas tienen un alcance provisional y derivan del complejo panorama fiscal en el país, los cálculos de Camacol hablan de impactos para lo que resta de 2024 y 2025.

“No es una decisión que se haya tomado ahora; es algo de lo que se alertó desde que inició este Gobierno. Hoy, lo que sucede con Mi Casa Ya es producto de problemas que aumentaron durante el 2024 en la gestión de recursos para las coberturas”, indicó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Según el gremio, la medida afectará a cerca de 40.500 hogares de estratos 2 y 3 -en su mayoría- que se quedarán sin cobertura en la tasa de interés. En plata blanca, esto significaría aumentos de un 23,6 % en las cuotas del crédito de familias que están pagando una vivienda de interés social (VIS) y del 30,9 % en las cuotas de crédito para vivienda de interés prioritario (VIP), según estimó Camacol.

La cifra de los 40.500 hogares afectados, de acuerdo con Camacol, es la suma de 14.600 hogares con subsidio asignado en 2024 que tendrían que desistir de la cobertura a la tasa (el 29 % de las asignaciones de la vigencia de este año), más 5.500 hogares con subsidio asignado antes de 2024 que tendrían que desistir de la cobertura de tasa, más otros 20.000 hogares que no tendrán coberturas en 2025.

Los argumentos del Gobierno

La circular del Fonvivienda, con fecha del 16 de diciembre, indica que el programa de coberturas a la tasa de interés de vivienda de interés social “debe adaptarse a la realidad fiscal del país” y que las medidas se dan en un contexto de tasas de interés más bajas y baja inflación, con el propósito de que “los recursos disponibles de dirijan de manera eficiente a los hogares que presenten especiales condiciones de vulnerabilidad”.

En la misma línea, el Ministerio de Vivienda señaló este jueves, a través de un comunicado que el cierre “temporal” de la plataforma (operada por TransUnion) para el registro de las preasignaciones de vivienda de interés prioritario y postulaciones al subsidio obedece a una medida de “responsabilidad fiscal” del Ministerio, “frente a la incertidumbre de la cuota de inversión en el presupuesto 2025, producto del hundimiento de la ley de financiamiento”.

Los golpes a Mi Casa Ya, según Camacol

En una rueda de prensa, Guillermo Herrera afirmó que las medidas adoptadas generan “incertidumbre” tanto para los hogares beneficiarios como para el sector constructor. El líder gremial insistió en que, durante tres años consecutivos (2022, 2023 y 2024), el Gobierno falló en conseguir -en tiempo y forma- las asignaciones presupuestales necesarias para asegurar los recursos de las coberturas a la tasa de interés de Mi Casa Ya.

En palabras de Herrera, en 2022 no se gestionaron los recursos de las coberturas a la tasa para los subsidios asignados en el último trimestre de dicho año, lo que terminaría paralizando los desembolsos de subsidios hasta mayo del siguiente año. Ya en 2023, las coberturas para 2024 no fueron gestionadas a tiempo y, en el año en curso, no se gestionaron las 50.000 coberturas anunciadas, sino solo 33.000. Así llegamos a tiempo presente, cuando el Ministerio anuncia el agotamiento de coberturas y la suspensión de preasignaciones y de nuevas postulaciones.

“En febrero de este año, el Gobierno anunció que ya tenía los recursos garantizados para las coberturas. Pero la realidad que muestra la circular es que es trámite presupuestal no se hizo. Familias salen a comprar y a adquirir créditos, porque el Gobierno dice que la plata está, y al momento del desembolso le dicen que la plata no está. En esto quedan 40.500 hogares. Endeudados y montados en un negocio con la esperanza de que les iban a cumplir porque el Ministerio dijo que iba a ser así”, puntualizó Guillermo Herrera.

Finalmente, el gremio solicitó al Gobierno la implementación de un régimen de transición para las medidas anunciadas en los últimos días y la revisión de las decisiones adoptadas. “Gobierno Nacional debe evaluar el impacto económico y social de estas medidas, buscando alternativas que mantengan la estabilidad del programa y eviten una desaceleración en el mercado de vivienda VIS”, concluyó el presidente de Camacol.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.