Paramount intensifica la disputa por Warner Bros. y demanda para frenar fusión con Netflix

Paramount lleva cuatro meses persiguiendo a Warner Bros. y ha presentado múltiples ofertas por el icónico estudio de Hollywood, todas rechazadas por la junta directiva de Warner Bros.

Paramount Skydance Corp. aumentó las apuestas en la batalla que ya lleva meses por Warner Bros. Discovery Inc., diciendo que planea nominar directores para la junta para frustrar una fusión con Netflix Inc.

La compañía, dirigida por David Ellison, también dijo que presentó una demanda contra Warner Bros. en un intento de forzar la revelación de más detalles sobre el acuerdo de adquisición de Netflix por USD 82.700 millones, intensificando una enconada guerra de ofertas entre la compañía de medios y el gigante del streaming que ha cautivado a Hollywood y Wall Street.

Paramount lleva cuatro meses persiguiendo a Warner Bros. y ha presentado múltiples ofertas por el icónico estudio de Hollywood, todas rechazadas por la junta directiva de Warner Bros. En cambio, Warner Bros., que ha producido franquicias cinematográficas de renombre, desde Batman hasta Harry Potter, y es la casa de HBO, llegó a un acuerdo con Netflix a principios de diciembre para vender su estudio y su negocio de streaming al gigante tecnológico por USD 27,75 por acción en efectivo y acciones.

Paramount lleva mucho tiempo argumentando que su oferta de USD 30 por acción por la totalidad de Warner Bros. es superior y conlleva menos riesgos y costes. Ellison declaró en una carta a los accionistas, publicada el lunes, que impugnaría el acuerdo con Netflix en la junta anual ordinaria de Warner Bros. o en una junta extraordinaria convocada para aprobar el acuerdo si Warner Bros. la convoca.

“Estamos comprometidos a llevar adelante nuestra oferta pública de adquisición”, decía la carta.

Warner Bros. dijo que Paramount está “tratando de distraer con una demanda sin fundamento” y ataques a una junta directiva que ha generado valor para los accionistas.

“A pesar de seis semanas y la misma cantidad de comunicados de prensa de Paramount Skydance, todavía no ha aumentado el precio ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias de su oferta”, dijo Warner Bros. en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg.

Warner Bros. planea escindir sus canales de televisión por cable, conocidos como Discovery Global, a finales de este año y ha afirmado que el potencial alcista de esa transacción hace más atractiva la oferta de Netflix. Paramount ha declarado que las acciones de Discovery Global prácticamente no valen nada e insiste en que su oferta en efectivo es mejor para los inversores. Ellison ha acusado a Warner Bros. de no haber mantenido una comunicación transparente con él durante todo el proceso.

“Si bien la oferta en efectivo de Paramount es fácil de valorar, la junta directiva ha eludido su deber de divulgación con respecto a la compleja contraprestación en efectivo y acciones que ha recomendado que los accionistas acepten en su lugar de Netflix”, según la denuncia de Paramount.

Paramount también está planeando proponer una enmienda a los estatutos de Warner Bros. que requeriría la aprobación de los accionistas para la escisión planeada por la compañía de sus activos de cable.

Paramount alegó que Warner Bros. no proporcionó la información adecuada a los accionistas para que pudieran tomar una decisión informada al votar sobre el acuerdo, según la demanda presentada ante el Tribunal de Equidad de Delaware. La compañía solicitó al tribunal que ordenara a Warner Bros. y a su junta directiva corregir toda la información engañosa y proporcionar información sobre las valoraciones del acuerdo con Netflix, el análisis de los banqueros y detalles sobre cómo la junta aplicó los ajustes de riesgo para llegar a su conclusión.

La junta, “si bien no reveló información básica y material de valoración que los accionistas necesitan para tomar decisiones de inversión informadas”, recomendó que los accionistas rechacen la oferta de Paramount a favor de la de Netflix, que es “financieramente inferior a la oferta de Paramount y tiene menos probabilidades de obtener la autorización regulatoria y cerrarse”, según la denuncia.

Las acciones de Warner Bros. cayeron un 1,8% en Nueva York el lunes al mediodía, hasta los USD 28,35. Netflix registró una ligera variación, mientras que Paramount subió menos del 1%. Los accionistas tienen hasta el 21 de enero para decidir si aceptan la oferta pública de Paramount.

La batalla entre Netflix y Paramount podría transformar la industria del entretenimiento, gane quien gane. Con las películas y series de Warner Bros., Netflix ejercería un enorme poder sobre el contenido ofrecido al público en línea. Por su parte, Paramount busca fusionar dos estudios históricos de Hollywood para contrarrestar la influencia de Netflix: Walt Disney Co. y Amazon.com Inc.

Cualquier acuerdo se enfrentará a un importante escrutinio regulatorio en Washington y Europa. Ambas compañías han buscado congraciarse con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha declarado que planea participar en la aprobación de la fusión. El domingo, Trump publicó en redes sociales un enlace a un artículo publicado el mes pasado en la cadena One America News titulado “Detengan la absorción cultural de Netflix”. El artículo se opone a la oferta de Netflix y sugiere que la junta directiva de Warner se inclina por esa opción porque se alinea más con las preferencias ideológicas de los ejecutivos de Warner Bros.

