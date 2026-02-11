Participe de la nueva subasta de la DIAN: joyas, oro, vehículos y maquinaria

Esta subasta se llevará a cabo desde las 8 de la mañana del 11 de febrero y hasta las 2.30 de la tarde del 13 de febrero. Foto: Bloomberg - Akos Stiller

La Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará una subasta de joyas, lingotes de oro, vehículos, motocicletas y maquinaria industrial. Esta se adelantará en coordinación con el Banco Popular, el cual facilitará la plataforma de El Martillo).

Esta subasta se llevará a cabo desde las 8 de la mañana del 11 de febrero y hasta las 2.30 de la tarde del 13 de febrero.

Los bienes que serán subastados fueron aprehendidos, decomisados o declarados en abandono, en favor de la nación, como resultado de las acciones de control y fiscalización realizadas por la DIAN en las diferentes regiones del país.

Para participar, los interesados deberán registrarse previamente en la página de El Martillo del Banco Popular, donde podrán ver el catálogo completo de las mercancías que serán subastadas, así como revisar la descripción de cada artículo y las condiciones para subastar.

“El proceso se desarrollará bajo estrictos principios de legalidad y transparencia, con el respaldo institucional de la DIAN y el Banco Popular, por lo que la entidad invita a la ciudadanía a participar y aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable”, detalló la DIAN.

La dirección pidió a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de la DIAN, y desconfiar de publicaciones o mensajes por vías ajenas que ofrezcan cupos, intermediación o supuestos accesos directos para participar de la subasta. Se ha encontrado que delincuentes están empleando estas modalidades para estafas a las personas.

“La participación debe realizarse exclusivamente por los medios dispuestos para el evento y no a través de perfiles o enlaces no oficiales”, enfatizó la DIAN, al recomendar no entregar datos personales ni realizar consignaciones o pagos por fuera de los canales establecidos para la subasta. Ante contenidos sospechosos, se sugiere verificar la información en los medios institucionales y reportar publicaciones que busquen inducir a engaños o estafas.

