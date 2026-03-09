Publicidad

Paso a paso: así puede reclamar el medio día de descanso por votar el 8 de marzo

La ley establece una serie de beneficios para quienes ejercen su derecho al voto. Además de la media jornada de descanso remunerado, existen otros incentivos que los ciudadanos pueden reclamar con su certificado electoral.

Redacción Economía
09 de marzo de 2026 - 03:14 p. m.
Certificado electoral
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 20 millones de personas acudieron a las urnas el domingo para participar en las elecciones de Congreso y en las consultas interpartidistas. A cada votante se le entregó un documento conocido como certificado electoral.

Detrás de ese papel hay una serie de beneficios que los ciudadanos tienen derecho a reclamar.

Media jornada de descanso remunerada

Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, la persona que ejerza su derecho al voto tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado.

Tenga en cuenta que este beneficio solo se podrá disfrutar dentro del mes siguiente a la votación. En otras palabras, esta media jornada de descanso se le tiene que reconocer antes del 8 de junio de 2026.

La ley también establece que no puede ser cualquier día dentro de esta ventana de tiempo, sino que se tiene que acordar con el empleador.

El paso a paso es:

  • Obtener el certificado electoral
  • Presentarlo al área de recursos humanos o al jefe inmediato
  • Acordar la fecha en la que se disfrutará este medio día de descanso

Otros beneficios

El certificado electoral también le da derecho a

  • Ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.
  • Una rebaja de un mes en el tiempo de prestación de este servicio, cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y de dos meses, cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares (esto para quienes hayan participado de las elecciones antes de haber sido reclutados).
  • Ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.
  • Ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso abierto.
  • A un 10 % de descuento en el costo de la matrícula, si es estudiante de una institución de educación superior oficial (algunas no oficiales también ofrecen este beneficio).
  • Una rebaja del 10% en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación (esto solo se puede hacer por una sola vez).
  • A un 10 % de descuento del valor a cancelar por concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial.
  • A un 10 % de descuento del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar.
  • A un 10 % de descuento del valor a cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.

Por Redacción Economía

