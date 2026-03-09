Paso a paso: así puede reclamar el medio día de descanso por votar el 8 de marzo

Certificado electoral Foto: Certificado electoral

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 20 millones de personas acudieron a las urnas el domingo para participar en las elecciones de Congreso y en las consultas interpartidistas. A cada votante se le entregó un documento conocido como certificado electoral.

Detrás de ese papel hay una serie de beneficios que los ciudadanos tienen derecho a reclamar.

Media jornada de descanso remunerada

Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, la persona que ejerza su derecho al voto tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado.

Tenga en cuenta que este beneficio solo se podrá disfrutar dentro del mes siguiente a la votación. En otras palabras, esta media jornada de descanso se le tiene que reconocer antes del 8 de junio de 2026.

La ley también establece que no puede ser cualquier día dentro de esta ventana de tiempo, sino que se tiene que acordar con el empleador.

El paso a paso es:

Obtener el certificado electoral

Presentarlo al área de recursos humanos o al jefe inmediato

Acordar la fecha en la que se disfrutará este medio día de descanso

Otros beneficios

El certificado electoral también le da derecho a

Ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Una rebaja de un mes en el tiempo de prestación de este servicio, cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y de dos meses, cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares (esto para quienes hayan participado de las elecciones antes de haber sido reclutados).

Ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.

Ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso abierto.

A un 10 % de descuento en el costo de la matrícula, si es estudiante de una institución de educación superior oficial (algunas no oficiales también ofrecen este beneficio).

Una rebaja del 10% en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación (esto solo se puede hacer por una sola vez).

A un 10 % de descuento del valor a cancelar por concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial.

A un 10 % de descuento del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar.

A un 10 % de descuento del valor a cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.

