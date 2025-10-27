Un paso en integración Davivienda-Scotiabank: claves de oferta pública del holding

Edificio de Davivienda. Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Davivienda Group informó este lunes que ya tiene la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para inscribirse como emisor extranjero de valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores. También tiene el visto bueno de la entidad para inscribir sus acciones en ese registro y realizar ofertas públicas. Estos son pasos fundamentales para avanzar en la integración entre Davivienda y Scotiabank.

Davivienda Group (constituida en Panamá y con sede de administración en Colombia) es el holding que integrará las operaciones de Davivienda con las de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

Desde junio, Davivienda informó que una vez tuviera las autorizaciones, se realizarían los registros, el listado de las acciones preferenciales en la Bolsa de Valores de Colombia y se realizarían dos ofertas públicas dirigidas a los actuales accionistas ordinarios y preferenciales del Banco Davivienda.

Ahora, los accionistas de Banco Davivienda podrán canjear sus acciones por títulos del nuevo Davivienda Group. La relación es uno a uno, tanto para las acciones ordinarias, como para las preferenciales (una acción de Banco Davivienda por una acción de Davivienda Group).

Los términos de las ofertas públicas:

Acciones comunes: monto total de 437.142 acciones. Los destinatarios son los titulares de acciones ordinarias del Banco Davivienda.

Acciones preferidas: se ofrecerán 116.601.012 acciones y sus destinatarios serán los titulares de acciones preferenciales.

En enero se firmó el acuerdo marco entre las empresas para integrar las operaciones de BNS (Scotiabank) en Colombia, Costa Rica y Panamá con las de Davivienda en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras. La oferta pública es solo un paso. La integración todavía depende de las autorizaciones regulatorias de las autoridades en los países en los que se realizará la operación.

