Paz entre Estados Unidos e Irán: ¿qué significa para los mercados globales?

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Este jueves, mientras los diplomáticos firmaban el memorando de paz entre Washington y Teherán, los mercados financieros globales comenzaron a procesar lo que ese acuerdo significa para el precio del petróleo, el comercio marítimo y las bolsas.

La reacción fue positiva en general: las acciones subieron con fuerza, aunque el petróleo cerró sin una dirección clara y sus mercados, con dudas sobre cuándo se normalizará el suministro de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz.

Wall Street celebra

La Bolsa de Nueva York cerró en positivo este jueves, un día antes del festivo del Juneteenth. El Nasdaq avanzó un 1,91 %, el S&P 500 ganó un 1,09 % y el Dow Jones subió un 0,14 %, según AFP. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán “está en el origen de un fuerte repunte en Wall Street”, resumió José Torres, analista de Interactive Brokers, en declaraciones a la agencia.

Pero la jornada también tuvo algo de rebote. “El mercado atravesó turbulencias ayer, provocadas por un nuevo giro de la Reserva Federal”, agregó Torres. El miércoles, el banco central estadounidense mantuvo sus tasas de interés sin cambios, pero sugirió que podría endurecer su política monetaria antes de que termine el año, lo que generó caídas en bolsa y un alza en los rendimientos de los bonos soberanos.

Este jueves, los inversores aprovecharon esos precios más bajos para volver a comprar. “La subida de los índices refleja también una tendencia a la búsqueda de oportunidades tras la fuerte corrección del día anterior”, explicó Patrick O’Hare, de Briefing.com, a AFP.

Qué pasó en las bolsas europeas

En Europa, París subió un 0,44 %, Fráncfort un 0,37 % y Milán un 0,18 %, según AFP. Londres y Madrid fueron la excepción: la bolsa británica cayó un 1,04 %, lastrada por sus grandes petroleras, y Madrid cerró con una baja del 0,09 %.

El petróleo, entre el alivio y la incertidumbre

El barril de Brent del mar del Norte cerró con un alza de 0,38 % hasta USD 79,85, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 0,25 % hasta USD 76,60, de acuerdo con AFP.

Washington anunció el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes, y varios buques cruzaron el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el comercio de hidrocarburos. El vicepresidente estadounidense JD Vance reveló que las fuerzas estadounidenses “dejaron pasar más de una docena de barcos”. Según el acuerdo, el tráfico quedará plenamente restablecido en un plazo de 30 días, una vez que el estrecho haya sido desminado.

Pero los mercados no terminaron de convencerse. “Los operadores intentan evaluar la cantidad de petróleo que puede estar inmediatamente disponible en el mercado”, explicó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a AFP. “¿Cuánto tiempo se necesitará realmente para que la cadena de suministro recupere un cierto grado de normalidad?”, añadió.

Los analistas estiman que podrían pasar entre cuatro y seis meses antes de recuperar los volúmenes de exportación de crudo anteriores a la guerra. A eso se suma la incertidumbre sobre el ritmo de reposición de las reservas estratégicas mundiales, que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cayeron “a un ritmo récord” durante el conflicto.

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