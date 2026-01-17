Pensadores globales 2026: ¿Las criptomonedas son una oportunidad o una amenaza? 

AME8533. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 12/11/2025.- Un hombre posa junto al logo de bitcóin este miércoles, en la plaza Gerardo Barrios, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura Foto: EFE - Rodrigo Sura

La fascinación por las criptomonedas no muestra signos de desvanecerse. Con la aprobación de la Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Monedas Estables de Estados Unidos (GENIUS) en julio de 2025, los legisladores estadounidenses agudizaron la sensación de que las criptomonedas han llegado para quedarse. Pero si miramos más allá del bombo publicitario, un interrogante incómodo sigue sin resolverse: ¿las criptomonedas son una innovación genuina capaz de servir al bien común o una amenaza especulativa para la...