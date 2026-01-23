Logo El Espectador
Economía
Pensadores 2026: ¿Por qué nos debe interesar quién presida la Reserva Federal de EE. UU.?

El expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y su preocupación por el efecto global de la “erosión de la autonomía de la Fed (que) se da en un contexto de inflación persistente”. Décimo segunda entrega de la serie.

Gary Gensler * / Especial para El Espectador, BOSTON
23 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Gary Gensler es profesor de Economía y Gestión Global y de Finanzas en la Escuela Sloan de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Los candidatos que compiten por presidir la Reserva Federal de los Estados Unidos deberían oír el consejo del legendario jugador de hockey Wayne Gretzky, quien dijo que hay que “patinar hacia donde está yendo el disco, no hacia donde estuvo antes”. Hoy la economía tiene muchos discos en juego (inflación persistente, déficit en alza, boom de inversiones en inteligencia artificial, potencial de fragilidad financiera, dudas sobre el dominio mundial del dólar, etc.), de modo que una gran pregunta para la economía global es si dejarán a la Fed...

Por Gary Gensler * / Especial para El Espectador, BOSTON

Temas recomendados:

Pensadores globales 2026

Reserva Federal de EE. UU.

Estados Unidos

Economia

PremiumEE

 

