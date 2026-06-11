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Perimetral de Oriente será revertida el 12 de junio: lo que deben saber los usuarios

La infraestructura, que estaba siendo concesionada por la ANI quedará bajo la administración del Invías, la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera.

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Redacción Economía
12 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Este proceso se desarrolla como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 002 de 2014.
Este proceso se desarrolla como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 002 de 2014.
Foto: Cortesía
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El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informaron que, a partir del 12 de junio, el proyecto perimetral del Oriente Cundinamarca será revertido al Invías, la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera.

Como lo detallan estas autoridades, este proceso se desarrolla como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 002 de 2014, declarada por un tribunal arbitral internacional, y tiene como propósito garantizar una transición ordenada de la infraestructura hacia las entidades competentes.

En medio de este proceso se adelantaron mesas técnicas, recorridos de verificación y actividades de coordinación con las entidades que reciben la administración de la perimetral. Esto con el fin de que la entrega de los tramos se realice con información clara, soporte técnico y definición de responsabilidades.

Durante estos, se lograron identificar puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5. En estos casos, se definieron intervenciones prioritarias encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y transitabilidad de los usuarios.

“La ANI reitera que la reversión, constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

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Por Redacción Economía

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