Perimetral de Oriente será revertida el 12 de junio: lo que deben saber los usuarios

Este proceso se desarrolla como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 002 de 2014. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informaron que, a partir del 12 de junio, el proyecto perimetral del Oriente Cundinamarca será revertido al Invías, la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera.

Como lo detallan estas autoridades, este proceso se desarrolla como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 002 de 2014, declarada por un tribunal arbitral internacional, y tiene como propósito garantizar una transición ordenada de la infraestructura hacia las entidades competentes.

En medio de este proceso se adelantaron mesas técnicas, recorridos de verificación y actividades de coordinación con las entidades que reciben la administración de la perimetral. Esto con el fin de que la entrega de los tramos se realice con información clara, soporte técnico y definición de responsabilidades.

Durante estos, se lograron identificar puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5. En estos casos, se definieron intervenciones prioritarias encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y transitabilidad de los usuarios.

“La ANI reitera que la reversión, constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.