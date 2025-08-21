Permisos y excusas válidas para ausentarse al trabajo en Colombia

La licencia de paternidad es uno de los ejemplos. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estudios como los que ha hecho la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), advierten que en el país casi el 60% del ausentismo laboral es injustificado.

Según lo explicado a este medio por el abogado laboral, Víctor Julio Díaz, la no prestación del servicio por parte del trabajador puede hacerle acreedor de sanciones disciplinarias o, si la falta es grave, despidos justificados.

El laboralista explica que legalmente son múltiples las excusas que puede presentar un empleado para justificar una ausencia.

Algunos ejemplos son:

Por eventos de fuerza mayor: accidentes, enfermedades súbitas, hechos de violencia o terrorismo

Calamidad doméstica: enfermedad grave o fallecimiento de un familiar cercano, accidentes domésticos graves, situaciones de violencia intrafamiliar

Derecho al sufragio

Cargos de forzosa aceptación: como ser juez de votación

Asistir a citas médicas

Asistir a citas médicas o compromisos académicos de las personas que se tienen bajo cuidado

Licencia de maternidad o paternidad

Citaciones jurídicas o legales

Permisos para participar en actividades sindicales

Tenga en cuenta que el empleado también puede pactar otras licencias con su empleador, como permisos para adelantar estudios, mudanzas o realizar diligencias personales.

No todas las licencias son remuneradas, por lo que el ausentismo laboral puede afectar los ingresos de los trabajadores.

¿Cuáles son las sanciones por ausentarse de forma injustificada?

Díaz explica que estas dependerán de la gravedad de la falta, pues no es lo mismo que un trabajador, de forma injustificada, llegue tarde a su puesto de trabajo o no se presente un día, a que deje de trabajar por varios días.

“Aún cuando en el derecho laboral particular no existe la figura del abandono del cargo, se ha considerado que es justa causa de despido, cuando se deja de prestar el servicio de forma injustificada por tres o más días”, detalla el profesional.

Legalmente, los empleadores pueden no pagar los salarios de los días que el trabajador no laboró sin presentar una justificación. También puede perder la remuneración del descanso dominical de esa semana, así como ser sancionado con un día de no trabajo en la semana que sigue, y su respectivo dominical.

Para evitar los ausentismos laborales, la ACRIP recomienda:

Identificar las principales causas por las que se ausentan los trabajadores

Dar incentivos económicos por llegar a tiempo

Emplear una política de permisos remunerados

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.