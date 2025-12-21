Logo El Espectador
Economía
Pesca y acuicultura: el sector en expansión que atrapa el crecimiento de la economía

Más de 150.000 pescadores artesanales y 36.400 unidades acuícolas sostienen un sector que se expande y conquista mercados internacionales. Estos son los retos y el panorama de una actividad que se da en 31 departamentos del país.

María Camila Ramírez Cañón
21 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Pesca en laguna del río Matavén, Vichada. Imagen de referencia.
Foto: Christian Vanegas

“Desde que tengo uso de razón comencé a pescar porque mi papá me enseñó lo que él aprendió de mis abuelos”, cuenta Manuel Guillermo Robles. Él se ha dedicado a la pesca artesanal en Puebloviejo, Magdalena, en donde esta actividad es la base del sustento de los habitantes, bien sea de una forma directa o indirecta.

Están quienes proveen los insumos, tiran las redes, venden el pescado y los mariscos o los procesan, que representan aproximadamente el 80 % de la población. Pero el comercio y todas las demás actividades dependen indirectamente. Por...

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
