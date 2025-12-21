Pesca y acuicultura: el sector en expansión que atrapa el crecimiento de la economía

Pesca en laguna del río Matavén, Vichada. Imagen de referencia. Foto: Christian Vanegas

“Desde que tengo uso de razón comencé a pescar porque mi papá me enseñó lo que él aprendió de mis abuelos”, cuenta Manuel Guillermo Robles. Él se ha dedicado a la pesca artesanal en Puebloviejo, Magdalena, en donde esta actividad es la base del sustento de los habitantes, bien sea de una forma directa o indirecta.

Están quienes proveen los insumos, tiran las redes, venden el pescado y los mariscos o los procesan, que representan aproximadamente el 80 % de la población. Pero el comercio y todas las demás actividades dependen indirectamente. Por...