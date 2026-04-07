Petro anuncia ayudas al agro para contener alza de alimentos por guerra en Irán

Presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

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El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este martes una serie de ayudas para el agro y la industria con el que, según dijo, busca contener el alza de los precios de los alimentos en medio de los efectos de la guerra en Irán y de la emergencia climática que azotó a Colombia en los primeros meses del año.

Entre las medidas mencionó subsidios a fertilizantes producidos en Colombia y créditos con tasas compensadas para el sector agropecuario, la pequeña y mediana industria, así como para las zonas afectadas por el frente frío, que hace unas semanas llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica en ocho departamentos.

Gobierno anticipa choque en precios de alimentos

Petro sostuvo que el repunte de la inflación en Colombia (que llegó a 5,29 % en febrero de este año) no responde a un exceso de demanda, sino a choques de oferta asociados al encarecimiento de los alimentos.

En esa línea, mencionó la guerra con Irán, que ha presionado al alza el petróleo y, con ello, los costos de fertilizantes e insumos importados, y también el frente frío de comienzos de año, que llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica en ocho departamentos.

A partir de ese diagnóstico, el mandatario volvió a cuestionar la reciente decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés (entre febrero y marzo, el Emisor ha subido sus tasas 200 puntos básicos, hasta 11,25 %).

Según dijo, la inflación que hoy enfrenta el país responde a choques de oferta sobre los alimentos (por la guerra con Irán, el aumento del petróleo, los fertilizantes importados y la emergencia climática), por lo que consideró que una política monetaria más restrictiva no ataca la raíz del problema y sí termina afectando la actividad productiva.

Las medidas anunciadas

En su alocución, el presidente Gustavo Petro anunció tres renglones concretos para enfrentar las presiones sobre los precios de los alimentos. Estas incluyen:

Subsidio a fertilizantes producidos en Colombia. Según el Gobierno, esta medida tiene el objetivo de contener el alza de los costos en la producción de alimentos. Líneas de crédito con tasas compensadas para el sector agropecuario, orientadas a sostener la producción, así como alivios financieros y créditos a tasas mínimas para las zonas afectadas por el frente frío, con el objetivo de reactivar la producción, a través del Banco Agrario y Finagro. Como lo mencionó el mandatario, estás líneas se concentrarán en Córdoba, Sucre y Urabá, las zonas más afectadas por el frente frío. Créditos con tasas compensadas para la pequeña y mediana industria urbana, canalizados mediante Bancóldex.

Estas medidas deben ser desarrolladas con extensión y detalle por los ministerios encargados de estos temas, como Hacienda, Comercio y Agricultura, entre otras entidades del Estado, para que se vuelvan una realidad.

Sobre los fertilizantes, el presidente mencionó que dio la orden de que los fertilizantes hechos en Colombia no salgan del país, al sostener que deben destinarse a la producción de alimentos para los colombianos. En esa misma línea, afirmó que toda exportación de esos productos deberá enfrentar un alto arancel.

El presidente también se refirió a Monómeros y señaló que Colombia ya no avanzaría en la compra de esa empresa de fertilizantes por una decisión del Gobierno venezolano.

“Tenemos la decisión del Gobierno venezolano de cambio de política. A ellos ya no les interesa vender Monómeros a Colombia, sino lograr que los fertilizantes que se hacen en Colombia con subsidio venezolano a la urea se vayan en realidad a los Estados Unidos y no queden en Colombia”, afirmó.

Se vendría nueva ley de financiamiento

Además de las medidas anunciadas, el mandatario también habló en la noche del martes de presentar ante el Congreso otra ley de financiamiento para aportarle recursos al Presupuesto, que sigue desfinanciado en COP 16 billones.

Esta decisión ya había sido anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desde el día en el que anunció su retiro de la junta directiva del Banco de la República (el pasado 31 de marzo).

Hasta el momento, no hay borrador del proyecto ni medidas concretas al respecto.

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