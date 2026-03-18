Petrobras y Ecopetrol confirman nuevo hallazgo de gas en Copoazú‑1

Pozo exploratorio Copoazú-1 Foto: Ecopetrol

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Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo hallazgo de gas natural en el Caribe colombiano tras la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, en aguas profundas del bloque GUA-OFF-0.

El pozo está a unos 36 kilómetros de la costa, en una lámina de agua cercana a los 964 metros, y a más de 8 kilómetros de Sirius-1 y Sirius-2, dos referencias recientes en la misma zona. La cercanía empieza a dibujar algo más que hallazgos aislados.

La perforación arrancó el 11 de noviembre de 2025 y sigue en curso. En el proceso, las compañías identificaron intervalos con presencia de gas mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluidos. Según el reporte, el resultado fue más allá del objetivo inicial, un dato que suele marcar la diferencia en exploración.

“El hallazgo amplía el conocimiento geológico de la región y evidencia el potencial gasífero en aguas profundas del Caribe colombiano”, señalaron las empresas.

Ese potencial se viene repitiendo. El bloque GUA-OFF-0 ya había mostrado señales con los pozos Sirius, y Copoazú-1 se suma a esa línea. No hay aún cifras de reservas ni de producción posible, pero el patrón empieza a consolidarse.

El proyecto se desarrolla bajo contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Petrobras opera con el 44,4 % de participación y Ecopetrol tiene el 55,6 %. Para la firma brasileña, el avance encaja en su estrategia de recomposición de reservas a través de nuevas fronteras exploratorias y alianzas.

Las compañías también insistieron en que las operaciones se han llevado a cabo “de manera segura, respetando el medio ambiente y a las personas”, con énfasis en las comunidades de La Guajira y Magdalena.

Por ahora, lo que hay es evidencia geológica más robusta y una zona que empieza a ganar peso dentro del mapa energético del país. El siguiente paso, afirmó Ecopetrol, será caracterizar con mayor detalle esos intervalos para saber qué tan lejos puede llegar este descubrimiento.

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