Petróleo cae alrededor de 4 % por anuncio de acuerdo entre Irán y EE. UU.

Antorchas de gas en una refinería de petróleo cerca de los pantanos de Hawizeh, en Irak, que se extienden a ambos lados de la frontera con Irán, en la provincia sudecesor de Missan. Foto: AFP - ASAAD NIAZI

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Los precios del petróleo cedieron alrededor de 4 % el lunes en la apertura del mercado asiático, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Sobre las 23:50 GMT del domingo, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado global, caía un 3,98 % a USD 83,93.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 4,45 % a USD 81,10 por barril después de haber caído cerca de 5 % en la apertura.

En tanto, las bolsas de Tokio y Seúl abrieron con fuertes alzas, impulsadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

A las 00:15 GMT, el índice japonés Nikkei 225 subía 4,21 %, mientras el surcoreano Kospi se disparaba 4,97 %.

Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para poner fin “de manera inmediata y permanente” a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido Líbano, anunció el lunes el mediador paquistaní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en redes sociales que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo el viernes.

El tráfico en este paso estratégico se encontraba paralizado desde el inicio del conflicto a finales de febrero, lo que provocó un fuerte repunte de los precios del oro negro.

A través del estrecho de Ormuz transita habitualmente una quinta parte del petróleo crudo mundial.

“Antes del conflicto, unos 140 barcos transitaban cada día por el estrecho. El tráfico ha mejorado, pero sigue muy por debajo de la normalidad. Una verdadera reapertura tendría, por tanto, un impacto inmediato (...) en los precios del petróleo”, estimó Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

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