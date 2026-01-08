08 de enero de 2026 - 09:59 p. m.
¿Cómo y por qué el petróleo definirá el futuro de Venezuela después de la caída de Maduro?
La parte fundamental en el plan de Trump para Venezuela es la extracción del petróleo. Esta tarea, que no es fácil ni rápida, definirá lo que viene para el vecino país en su futuro más inmediato y en el mediano plazo. Aquí le explicamos.
