Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Abastecimiento e impuestos: lo que está en juego en la mala hora del sector minero-energético

El mal desempeño del sector de extracción de minas y canteras no sólo genera preocupaciones en torno al futuro energético, sino también por el tributario. El marchitamiento del sector puede dejar un enorme hueco en las finanzas públicas. Así está el panorama.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
23 de noviembre de 2025 - 03:05 p. m.
Para perforar el pozo Floreña N18, en Casanare, Ecopetrol usa el taladro de mayor potencia en Colombia. Esta es una de las apuestas de la petrolera para contrarrestar la declinación de Cusiana y Cupiagua. - Imagen de referencia
Para perforar el pozo Floreña N18, en Casanare, Ecopetrol usa el taladro de mayor potencia en Colombia. Esta es una de las apuestas de la petrolera para contrarrestar la declinación de Cusiana y Cupiagua. - Imagen de referencia
Foto: Karen Vanessa Quintero Martínez

Los malos resultados del sector de extracción de minas y canteras, con siete trimestres de caídas en el PIB, las bajas en la producción y reservas de petróleo y gas son señales de alerta. Más allá de los constantes enfrentamientos entre Gobierno y gremios, de los trinos y de los titulares con anuncios, respuestas y críticas, el mal desempeño de esta actividad es una variable que puede complicar la ecuación de la economía colombiana.

Esta semana el DANE presentó los datos del PIB del tercer trimestre de 2025, y aunque la economía creció 3,6 %,...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Petróleo

Gas

Minas

Carbón

Minas y canteras

PremiumEE

Campetrol

ACP

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.