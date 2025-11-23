Abastecimiento e impuestos: lo que está en juego en la mala hora del sector minero-energético

Para perforar el pozo Floreña N18, en Casanare, Ecopetrol usa el taladro de mayor potencia en Colombia. Esta es una de las apuestas de la petrolera para contrarrestar la declinación de Cusiana y Cupiagua. - Imagen de referencia Foto: Karen Vanessa Quintero Martínez

Los malos resultados del sector de extracción de minas y canteras, con siete trimestres de caídas en el PIB, las bajas en la producción y reservas de petróleo y gas son señales de alerta. Más allá de los constantes enfrentamientos entre Gobierno y gremios, de los trinos y de los titulares con anuncios, respuestas y críticas, el mal desempeño de esta actividad es una variable que puede complicar la ecuación de la economía colombiana.

Esta semana el DANE presentó los datos del PIB del tercer trimestre de 2025, y aunque la economía creció 3,6 %,...