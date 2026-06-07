Petróleo volvería a superar a las remesas como principal fuente de dólares para Colombia

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Las exportaciones colombianas sumaron USD 4.600 millones en abril, un aumento de 11,7 % frente al mismo mes del año pasado. Este resultado se debió, principalmente, al aumento de 46,2 % en las ventas externas de combustibles y productos de industrias extractivas.

En abril, las exportaciones de petróleo sumaron USD 1.620 millones, la mayor cifra desde julio de 2022.

El aumento en el precio del petróleo está impulsando las ventas externas de crudo y podría convertirlas de nuevo en la principal fuente de ingreso de divisas para el país, según un informe de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá.

En medio de la guerra en Medio Oriente y del cierre en el Estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita cerca del 20 % del petróleo y gas comercializado en el mundo, el Brent supera los USD 90 (el viernes cerró en USD 93).

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En este contexto, las exportaciones petroleras pasaron de promediar USD 940 millones mensuales entre octubre de 2025 y febrero de 2026 a USD 1.600 millones entre marzo y abril de este año.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el consenso de analistas recopilado por Bloomberg estiman que el precio del petróleo promediaría este año entre USD 93 y USD 95 por barril.

Bajo ese supuesto, estima Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, las exportaciones colombianas de petróleo superarían los USD 17.500 millones este año, cerca de USD 5.000 millones más que en 2025.

“De cumplirse las proyecciones, no solo las exportaciones de petróleo alcanzarían su nivel más alto desde 2022, año el que también hubo choque petrolero por la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también superaría a las remesas como el principal receptor de dólares de la economía colombiana, retomando entonces el primer lugar que perdió en 2025″, dice el centro de investigación.

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El mayor precio del petróleo también aumentaría los ingresos de la Nación en 2026 y 2027, en un momento fiscal complejo.

Un informe anterior de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá señala que el choque petrolero podría generarle ingresos a la Nación en 2027 de hasta 2 % del PIB (COP 43 billones de 2027), casi un 1 % del PIB más de lo esperado por el Ministerio de Hacienda antes del aumento en los precios del Brent. Dicho de otra forma, los mayores precios del petróleo podrían representar ingresos por COP 21 billones, el equivalente a una reforma tributaria.

Sin embargo, el impacto del choque de precios se ve limitado por la menor producción nacional de petróleo.

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“En 2014, cuando los precios del petróleo promediaron USD 99 por barril, las exportaciones de petróleo sumaron USD 28.900 millones, gracias a que el país solía producir cerca de 990.000 barriles de petróleo al día. En 2026, se producen cerca de 740.000 millones de barriles diarios, un 25 % menos”, concluye el análisis.

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